Focus sullo stile di Giulia Salemi, con focus su trucco e acconciature

Classe 1993, Giulia Salemi è una delle IT girl del momento grazie al suo stile cool e alla sua partecipazione al programma TV Grande Fratello Vip.

Metà italiana e metà persiana, Giulia ha un fascino esotico e tratti molto particolari che ama enfatizzare con il make up e acconciature capelli glam.

Scoprite lo stile di Giulia Salemi attraverso i suoi beauty look più belli continuando a leggere questo articolo.

Total look bronzeo per il make up di Giulia Salemi. Lo sguardo è felino e luminoso, mentre le labbra sono nude e voluminose, in nuance caramello.

Capelli lisci e sleek per la star italiana, che opta per un make up glowy con smokey eyes contenuto e labbra al naturale.

Boucy hair per una acconciatura capelli a onde voluminosa da vamp.

Giulia Salemi sul red carpet sfoggia capelli mossi e occhi sottolineati dal kajal nero.

Make up glam per la It girl. Lo sguardo è accentuato da un trucco occhi importante in color ciliegia.

Giulia in un beauty look semplice. A colpire sono le unghie nere, perfetto complemento dell'outfit scintillante da sera.

Mood anni '90 per l'acconciatura semi raccolta e make up statement nei toni del viola e del caramello.

Giulia Salemi con i capelli lunghissimi neri e lisci raccolti in una coda rigorosa. Il make up è super luminoso ed elegante.

Hairlook leggermente wavy su taglio blunt cut.

Credits Ph.: Getty Images - Artwork: Elisa Costa