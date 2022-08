Tutto pronto per la 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. In attesa dei red carpet, ecco una carrellata dei migliori beauty look storici

Siamo ormai ai nastri di partenza per la 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia che si preannuncia ricca di eventi e novità, tra i film in concorso e tra le star che calcheranno il red carpet, a partire dalla madrina, l'attrice Rocío Muñoz Morales. Sarà l'anno in cui le star di Hollywood saranno le protagoniste a Venezia. Tra i nomi più attesi c'è Cate Blanchett (presenza quasi fissa al Festival) che torna con un nuovo film (“Tar”) in cui vestirà i panni della prima donna direttrice d’orchestra in Germania. Ci saranno, poi, Penelope Cruz che porta al Lido ben due film, Tilda Swinton con The Eternal Daughter, Julianne Moore, in qualità di presidentessa di giuria, ed Elodie che debutta come attrice. Ma la lista delle presenze cresce di giorno in giorno; ecco perché si preannuncia un'edizione davvero speciale che lascerà il segno, come altre nel passato. E proprio in riferimento alle star dei decenni scorsi, abbiamo pensato di proporvi una carrellata dei migliori beauty look (storici) visti al Festival di Venezia, a partire dalla diva delle dive: Sophia Loren!

Festival del Cinema di Venezia: gli anni Cinquanta

Sophia Loren, 1955 e 1958

Ciuffo e onde, il binomio vincente negli anni Cinquanta. Abbinato a labbra rosse e sopracciglia ad ali di gabbiano, diventa il signature look di Sophia Loren, assoluta protagonista sul red carpet di Venezia.

Nel 1958 Sophia Loren, che ha solo 24 anni (e più di quaranta film nel curriculum) vince, quasi a sorpresa, la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile. Loren è la protagonista di "Orchidea Nera" di Martin Ritt, in cui interpreta una fioraia vedova di un gangster che vuole rifarsi una vita. Sul red carpet della premiazione sfoggia un hair look vintage con boccoli e torchon a incorniciare il viso.

Elsa Martinelli, 1956

Gli anni tra il 1956 e il 1957 vedono protagonista degli scatti di Venezia l'attrice e modella Elsa Martinelli che sfoggia una frangia asimmetrica.

Gina Lollobrigida, 1956

L'attrice all'inaugurazione del festival del 1956 incanta il pubblico con i suoi occhi evidenziati da un kajal nero e i capelli pieni di boccoli.

Anna Magnani, 1956

Lo stesso anno a Venezia c'è Anna Magnani. Questo scatto la ritrae mentre arriva a Venezia circondata da un caloroso pubblico per la prima del film "Suor Letizia" di Mario Camerini.

Sandra Milo, 1956

Il 31 agosto del 1956 a Venezia arriva Sandra Milo con il suo iconico capello biondo da vera diva.

Maria Callas, 1956

Occhi scuri, raccolto bloccato con un fiocco bianco e labbra rosse: la soprano ha sempre avuto un rapporto speciale con Venezia, città dove ha incontrato per la prima volta l'uomo che ha amato tantissimo, Aristotele Onassis (presentato dall'amica Elsa Maxwell durante un ricevimento organizzato in suo onore nel 1957).

Romy Schneider, 1957

Il raccolto "regale", l'hair look con la quale tutti la ricordiamo. A Venezia l'attrice è in compagnia della mamma, Magda Schneider (qui ritratta con la figlia mentre, nel 1957, assistono alla prima di "Eye for an Eye" di André Cayatte).

Silvana Mangano, 1957

L'attrice Silvana Mangano arriva al Lido con il marito Dino de Laurentiis per la cerimonia di apertura del 18esimo Festival di Venezia. Il suo bellissimo pixie cut farà storia.

Brigitte Bardot, 1958

Brigitte Bardot alla prima del film "En cas de malheur" (In case of adversity) diretto da Claude Autant-Lara. In primo piano il suo raccolto iconico.

Lee Remick, 1959

Caschetto con ciuffo per uno styling che sarà riproposto negli anni Novanta: è l'attrice Lee Remick, a Venezia nel 1959.

Festival del Cinema di Venezia: gli anni Sessanta

Carroll Baker, 1961

Se amate lo chignon alto, è quello di Carroll Baker il più bello sul red carpet di Venezia negli anni Sessanta.

Monica Vitti, 1962 e 1964

Bellissima, in tutta la sua semplicità. Monica Vitti è a Venezia nel 1962 e nel '64, sempre con Michelangelo Antonioni che vince il Leone d'Oro per la pellicola "Il deserto rosso".

Claudia Cardinale, 1965 e 1967

Lunghissimi e foltissimi i capelli di Claudia Cardinale (nel secondo scatto è con Elizabeth Taylor).

Jane Fonda, 1967

Jane Fonda con il marito Roger Vadim al Lido di Venezia durante un party. L'hair volume dell'attrice non passa inosservato...

