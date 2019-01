Il taglio di capelli medi più amato continuerà a essere una grande tendenza anche per il 2019, ecco tutti i nuovi modi per sfoggiarlo

Molto più di un "semplice" taglio di capelli, il caschetto è simbolo di emancipazione.



Adottato dalle flapper girls come tratto distintivo della nuova bellezza femminile, il caschetto - detto anche carré o bob - fu inventato a Parigi agli inizi del secolo scorso e nel 2019 spegne 110 candeline.

Ha attraversato più di un secolo rimanendo sempre il taglio di capelli più amato, tanto che ancora oggi a ogni stagione è sempre lui l'hairlook su cui puntare.

Volete scoprire come portarlo? Ecco 7 interpretazioni del caschetto a cui ispirarsi per il 2019.

Corto con frangia

Torna la versione più classica del taglio a caschetto, con i chiari riferimenti agli anni '20. Il caschetto corto arriva alla mascella e si abbina alla perfezione alla frangia pari. Un taglio di capelli così geometrico valorizza un volto ovale e dei lineamenti regolari. Il colore su cui puntare con questa versione? Ovviamente il nero corvino.



Mosso a tutto volume

Il wavy bob, che ha dominato la scorsa stagione, nel 2019 diventa ancora più voluminoso in stile anni '80, da portare con un maxi ciuffo laterale. Le onde si fanno destrutturate e vaporose, rinunciando a un look troppo "pulito" e ordinato.



Lungo e ladylike

Il nuovo long bob arriva a lambire le spalle e dona subito un'aria molto bon ton. Per accentuare il look polished, optate per uno styling liscio (ma naturale), con le punte rivolte all'interno e una frangia leggermente bombata.



Scalato e texturizzato

Il caschetto mosso e scalato prende ispirazione dal taglio shag e dall'estetica glam rock degli anni '70. Il look "ruvido" e "scompigliato" è assolutamente voluto, per ottenerlo puntate sui prodotti adatti ad aumentare la texture dei capelli, con un finish opaco. Da provare con una tinta particolare, come i colori freddi e pastello, una grande tendenza per il 2019.



Corto e asimmetrico

Si ritorna al classico caschetto corto, ma con un twist particolare. Provatelo in versione asimmetrica, con un lato leggermente più lungo. Giocate con le geometrie per riequilibrare i volumi del viso.



Lungo e liscio

Il long bob dallo styling super liscio ha un che di futuristico, soprattutto se scelto in versione platino o silver. Per provarlo in una nuova versione portatelo con la partitura laterale e una leggera asimmetria, lasciandolo più corto sulla nuca.



Scalato con frangia

Il vantaggio del caschetto scalato è che non richiede un viso dai tratti perfettamente regolari. Giocate con i vari layer per valorizzare al meglio le vostre caratteristiche e, se volete osare, provatelo in versione bicolor con delle tinte pop.



