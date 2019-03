Siete in cerca di un nuovo look per la bella stagione? Abbiamo selezionato i migliori tagli di capelli corti dalle proposte dei saloni per la Primavera Estate 2019

Comodissimi da portare e camaleontici, i capelli corti sono l'espressione di una femminilità edgy e di carattere.

Hanno il merito di mettere il viso in primo piano, soprattutto nelle versioni più minimal, ma grazie a scalature strategiche riportano le giuste proporzioni sul volto.

Per la Primavera Estate 2019 i saloni ci propongono due tendenze contrapposte, da scegliere a seconda del vostro stile.

Siete amanti dei look bon ton e polished? Optate per un taglio corto dalle geometrie nette, che richiama lo stile boyish, proposto da Cotril. Sempre sullo stesso stile, non manca neppure il doppio taglio, l'abbiamo visto da Davines e Framesi.

Preferite invece un look più rock? La soluzione è il pixie cut scalato, proposto da AHS, Wella, Framesi e Evos.

I capelli corti sono perfetti anche se avete i capelli mossi o ricci, prendete ispirazione da Compagnia della Bellezza, Evos e Mitù by Trame.

Per scoprire tutte le proposte dai saloni di tagli di capelli corti per la Primavera Estate 2019, sfogliate la gallery.

Tutti i tagli di capelli corti per la Primavera Estate 2019 proposti dai saloni Evos taglio corto curly scalato.



Cotril taglio corto geometrico in stile boyish.



AHS taglio corto scalato con frangia.





Compagnia della Bellezza bob corto mosso.



Mitù by Trame taglio corto riccio e scalato con maxi ciuffo.

Schwarzkopf taglio corto con scalatura sulla nuca.





Aldo Coppola taglio corto a effetto wet con maxi ciuffo.



Framesi  chin-length bob scalato con maxi ciuffo.



Davines doppio taglio con frangia pari.



Wella taglio corto con maxi ciuffo laterale.



Schwarzkopf bob corto asimmetrico.

Cotril micro bob geometrico con baby fringe.





Evos pixie cut scalato con frangia maxi.



Framesi doppio taglio con ciuffo laterale.



Framesi taglio corto boyish con frangia.





Wella taglio corto minimal scalato e sfilato.



Aldo Coppola pixie cut scalato con frangia ribelle.



z.one concept long bob voluminoso.





Credits Ph. collage: Evos, Framesi, AHS, Wella