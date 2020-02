Focus sui migliori tagli di capelli corti, medi e lunghi primavera 2020. Una carrellata delle idee di acconciature più belle viste in passerella

Le tendenze tagli di capelli corti, medi e lunghi per la primavera 2020 sono un inno alla naturalezza e alla morbidezza.

Tra i look visti in passerella notiamo tagli medi generalmente mossi accompagnati da tagli lunghi assolutamente wavy e vaporosi - prevalentemente privi di frangia - e corti d'ispirazione primi anni 2000.

Se volete trovare la giusta ispirazione per i tagli capelli donna 2020 più hot qui di seguito trovate le gallery, tutte da sfogliare per divertirsi a sognare cambi di look super glamour.

Tagli corti

I tagli di capelli corti primavera estate 2020 sono chic e davvero facili da portare.

Dallo short cut con fragia al mullet - qui proposto in variante riccia - il taglio corto del momento è easy e fa davvero venire voglia di cambiare look in maniera radicale. Per le più audaci, quest'anno tra le tendenze troviamo anche le chiome rasate - quasi - a zero.

Ecco i più belli del momento nella gallery.

Tagli di capelli corti Primavera Estate 2020 Taglio corto con frangia piena. La bellezza della semplicità.

Il mullet, qui proposto in variante riccia, è senza dubbio il taglio corto del momento.

Una proposta cool in stile primi 2000, con chioma corta e ciuffo laterale scalato a incorniciare il viso.



Mini caschetto vaporoso con frangia per un hairlook d'ispirazione '60s.

Un taglio corto vaporoso e pieno nella parte alta del capo. La frangia è il complemento perfetto.

Capelli corti con ciuffo laterale sollevato per un ritorno ai primi 2000.



Capelli rasati, perché no? Una proposta audace ma cool.

Un altro taglio corto con frangia. Lo styling è naturale.

Mini caschetto con frangia lunga. Assolutamente chic.



Short cut con frangia scalata a tendina.

/ 10 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Tagli medi

I tagli di capelli medi non passano mai di moda: perfetti per le indecise - o per le decise sul loro altissimo tasso di glamour - , sono chic e mettono in risalto il viso.

I tagli medi del momento rielaborano il classico caschetto - conosciuto anche come bob - rendendolo più casual e glam in variante mossa. In fatto di frangia non esistono le mezze misure: o piena o assente per un look deciso.

Trovate quello che fa per voi sfogliando la gallery.

Tagli di capelli medi Primavera Estate 2020 Taglio medio e vaporoso con scriminatura centrale in castano caldo.

Mid-cut d'ispirazione punk con chioma pettinata all'indietro.

Frangia piena per il taglio di capelli medio scalato attorno al viso.



Il classico caschetto si fa morbido e voluminoso, con riga centrale e un lieve effetto "undone".

Taglio midi in biondo chiaro, scalato e corredato da frangia lunga.

Taglio medio e mosso per un effetto anni '90 grounge-chic.



La chioma riccia al naturale lambisce le spalle. Il volume è protagonista sulle lunghezze.

Il bob mosso acquisisce forza grazie alla tinta degradé.

Curly power! Il riccio naturale si fa sempre più vaporoso e glam sui tagli medi.



Bob texturizzato con maxi frangia piena con accenno di tendina.

Un altro taglio medio e mosso al naturale, con riga al centro.

Mini frangia per il caschetto liscio.



/ 12 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Tagli lunghi

Anche i tagli di capelli lunghi, naturalmente, vengono declinati in variante naturale per la primavera 2020.

Gli effetti troppo coiffure, strutturati e ben definiti, si eclissano per lasciare la scena ad acconciature naturali, morbide e vaporose, quasi sempre prive di frangia, per un effetto young, wild & free che è impossibile non amare.

Ecco i tagli lunghi più belli nella gallery.

Tagli di capelli lunghi Primavera Estate 2020 Capelli lunghi, biondi e vaporosi, pettinati all'indietro.

Taglio lungo e mosso con frangia lunga.

Hair look wavy in castano chiaro e luminoso. La scriminatura è laterale.



Un taglio di capelli lungo e sinuoso in castano con effetto balayage che illumina la chioma.

Beach waves dall'effetto loose per il taglio lungo in tinta biondo miele.

I capelli lunghi sono lavorati con una pasta modellante per un effetto texture di carattere.



Chioma "leonina" super voluminosa e wavy con radici sollevate.

Taglio di capelli lungo su chioma liscia e schiariture sulle lunghezze.

Capelli lunghi e ricci castani con sottili highlights biondi. Lo styling ha effetto bagnato: glam!



Un easy look castano dal movimento naturale accompagnato da lievi schiariture tono su tono.

/ 10 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Credtis Ph.: Mondadori Photo