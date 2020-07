Cambiare sì ma facendo risaltare i propri colori naturali, soprattutto in fatto di capelli. L'esperto consiglia le tonalità giuste in base al colore naturale

Avete voglia di cambiare look? I colpi di testa sono i più gettonati quando si ha voglia di vedersi diverse. Ma come scegliere il giusto colore in base al proprio naturale? Abbiamo chiesto a Gianluca Grechi, hair stylist e membro del Davines Artistic Team, le nuance più adatte partendo dalla propria base. Prendete nota per non sbagliare!

Se sono castana, quali nuance mi stanno meglio?



“Il castano accoglie qualsiasi tonalità di “marrone” - sia freddo sia caldo - in modo molto estetico e con pochi sforzi, ricorrendo alle moderne tecnologie delle colorazioni tono su tono dal cioccolato al rame. Se invece vogliamo creare dei contrasti con delle schiariture, meglio non arrivare al biondo chiaro. Per rispettare condizione ed equilibrio ci possiamo fermare ai sabbia, al caramello, ai beige”.

Se sono mora, quali nuance mi stanno meglio?



“Il bruno profondo è un colore estremamente femminile. In presenza di una chioma naturalmente mora, si può giocare con il nero/blu, con il mogano scuro, con un color petrolio. Se invece si vuole schiarire, le tonalità più consigliate sono il rosso scuro, il cioccolato scuro, il malva”.

Se sono bionda, quali nuance mi stanno meglio?



“Bisogna fare prima una distinzione tra biondo caldo e biondo freddo. Difficilmente infatti le due tonalità vanno d’accordo, a meno che non si crei una miscelazione molto organica tra loro.

Per le basi bionde fredde sono perfetti il biscotto, il ghiaccio, il perla, il rosa pastello e il miele mentre per le basi bionde calde via libera al caramello, al biondo fragola, al pesca, al sabbia chiaro e al beige”

Se sono rossa, quali nuance mi stanno meglio?



“Se sei rossa, il consiglio più di cuore che posso darti è cercare di enfatizzare il tuo colore naturale. Con tono su tono che illuminino o rendano più vibrante il tuo colore, senza cambiarlo. Rosso tiziano, rame o piccole schiariture dorate o arancio”.

Credit photos: Mondadori Photos