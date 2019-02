Profumato e leggero, la fragranza per capelli non è più solo un vezzo bizzarro ma un gesto quotidiano, fatto anche per eliminare i cattivi odori dalla chioma. Sotto 11 tra cui scegliere

È diventato un gesto molto femminile e basta uno sbattito di chioma per diffonderlo: il profumo per capelli sembra ormai essere irrinunciabile nella routine di ogni donna. Civettuolo quanto basta, in realtà la sua funzione è quella di eliminare i cattivi odori, cibo e fumo, senza però rovinare la chioma. Queste particolari fragranze, infatti, contengono meno alcol, che secca il fusto, hanno formulazioni più leggere perché sono composte da sostanze più volatili e sono dry, cioè non bagnato il capello così da non rovinarne la piega.

Eau des Senses, diptyque

Fresco e delicato, la collezione di Eau des Senses si arricchisce anche del profumo per capelli all’interno di un flacone satinato.

Kerasilk Hair Perfumes, Goldwell

Una collezione di 4 fragranze composte da note che spaziano dalle orientali alle floreali fino alle legnose.

Gran Ballo, Casamorati

Ricco di pantanoso, oltre a profumare il capello con le stesse note dell’eau de parfum, mantiene la chioma profondamente idratati e nutriti.



Aquam, Mediterranea

La collezione è pensata per un uso delicato e per i capelli particolarmente sfibrati, comprende anche il profumo per capelli che lascia la chioma morbida e setosa, oltre a coprire i cattivi odori.

Hair Perfume, Eslabondexx

Dall’azione purificante, questo profumo contiene note di frutta, muschio e ambra e lascia i capelli morbidi e setosi, protetti da agenti esterni e odori sgradevoli.

Hair Mist Baccarat Rouge 540, Maison Francis Kurkdjian

Novità natalizia, il profumo è nato per celebrare i 250 nella maison francese di cristalli; all’interno note di gelsomino, zafferano, legno di cedro e ambra grigia.

Eau de Concombre, David Mallett

Estremamente fresco, questo spray aiuta a rinfrescare la chioma e a neutralizzare i cattivi odori grazie alla sua nota principale di cetriolo.

Let’s have Fun, Sephora

È uno spray profumato che nasce per il corpo ed è pensato anche i capelli, a lunga durata e leggero.

Hair Mist, Editions de Parfums Frédéric Malle

Deliziosa e delicata, la versione di Portrait of a Lady intensifica il suo aroma grazie al calore della testa; inoltre è stata studiata per essere trattenuta il più possibile dal capello stesso.



Amo Ferragamo Hair Mist, Ferragamo Parfums

Si spruzza sulle lunghezze senza seccare o bagnare la chioma, all’interno note frizzanti che si diffondono a ogni passo.

Coco Mademoiselle Parfum pour le Cheveux, Chanel

Versione per capelli del celebre profumo, questa fragranza contiene anche oli che aiutano a proteggere e a idratare la chioma; adatta anche per i capelli colorati, ha una texture leggerissima che non appesantisce.

