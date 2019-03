Un nuovo step per preservare luminosità e morbidezza: i primer capelli sono i nuovi protettori della chioma con una marcia in più

I primer capelli sono l'evoluzione smart dei prodotti pre-styling che proteggono dal calore della piega.

Rispetto a questi ultimi, non solo evitano che l'asciugacapelli e la piastra danneggino i fusti, ma svolgono anche altre azioni mirate a salvaguardare la salute e la bellezza dei capelli.

Funzionano esattamente come il primer per il viso che applichiamo prima del fondotinta per avere una pelle più liscia e uniforme e per far durare più a lungo il make up: i primer per capelli creano la base ideale per avere una chioma perfetta, luminosa e sana.

Sono prodotti multitasking che formano una guaina protettiva che avvolge le lunghezze e non solo le protegge dall'azione stressante del calore del phon e della styler, ma aiuta a prolungare la durata della piega, apportando volume, idratazione, luminosità ed evitando l'effetto crespo ed elettrostatico.

Si applicano sui capelli tamponati, dopo averli lavati, prima di procedere allo styling, come unico step oppure come base prima di altri prodotti pre-styling.

In spray, in crema o in mist, ecco i primer per capelli da provare ora.









& Other Stories Universal Primer Spray

Si applica sui capelli tamponati prima di procedere allo styling o all'asciugatura al naturale, per evitare l'effetto crespo e l'elettrostaticità, per donare volume e luminosità, proteggendo dal calore. Contiene estratto di carciofo e quinoa.

Davines Your Hair Assistant Blowdry Primer

Il tonico anti-umidità, dona corposità ai capelli, mentre li protegge dal calore, evitando l'effetto crespo e riducendo i tempi di asciugatura.





Goldwell Kerasilk Control De-Frizz Primer

A base di cheratina e seta liquida, disciplina i capelli ribelli e crespi, rendendo la piega più facile e delicata.

Aveda Brilliant Damage Control

Protegge non solo contro il calore dello styling, ma anche contro i danni causati dai raggi UV, rinforzando i capelli e prevenendo la rottura durante l'uso del pettine.

Bumble and Bumble BB Hairdresser's Invisible Oil Heat/UV Protective Primer

Può essere applicato anche tutti i giorni, sui capelli umidi prima di realizzare la piega o su quelli asciutti il giorno successivo per rivitalizzare lo styling. Contiene un mix di oli ultra leggeri che penetrano nei capelli senza appesantirli, donando loro morbidezza e protezione, senza effetto crespo.

OUAI Memory Mist

Protegge dal calore del phon e contemporaneamente fissa lo styling come una lacca, con la tecnologia "Memory" che permette di avere capelli perfettamente in piega fino al prossimo shampoo, evitando successivi ritocchi e ulteriori danni alle lunghezze.

R+Co Twister Curl Primer

Il primer specifico per capelli ricci crea la base ideale per lo styling successivo, rendendo i ricci idratati, morbidi e lucenti.

Oribe Foundation Mist

Crea le fondamenta per un risultato eccellente. Può essere utilizzato come primer prima dello styling, come spray per ravvivare la piega e anche come lozione pre-taglio.

Living Proof Style Lab Prime Style Extender

Estende la durata della piega, aiutando a tenere i capelli puliti più a lungo. Richiedendo meno ritocchi, consente di causare meno stress alle lunghezze.

Label.m Blow Out Spray

Protegge i capelli dall'azione dannosa del calore dello styling e dona volume sostenuto alle radici.

