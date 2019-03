Problema di capelli grassi? Seguite i nostri consigli e scegliete tra la selezione di shampoo delicati che riequilibrano la cute

Spenti, opachi, all'apparenza poco curati anche dopo qualche ora dal lavaggio: i capelli grassi rappresentano una condizione che accomuna molte donne.



In estate, poi, le temperature alte incrementano l'attività delle ghiandolee sebacce e le radici diventano subito più grasse. Come fare? Seguite i nostri consigli!





I migliori shampoo per capelli grassi

Siete indecise sul prodotto giusto? Vi diamo una mano noi con la selezione dei migliori shampoo per capelli grassi.

Capelli grassi: le cause

Il principale responsabile della cute grassa e delle chiome unte e oleose è l'eccesso di sebo che viene espulso attraverso i follicoli ricoprendo il cuoio capelluto e il fusto dei capelli.

Per risolvere il problema è prima di tutto necessario capire cosa provoca la seborrea. Squilibri ormonali, disturbi digestivi, stress e fattori nervosi sono le cause principali dei capelli grassi come l'eccessiva sudorazione della cute (chiamata iperidrosi del cuoio capelluto).



Infine, anche l'uso di shampoo sbagliati o di prodotti troppo aggressivi possono essere la causa o aggravare il problema perché paradossalmente possono determinare una reazione cutanea di eccessiva produzione di sebo (il famoso "effetto rebound").





Capelli grassi: i rimedi giusti

Oltre ad aumentare la frequenza dei lavaggi che permettono alla cute di respirare, è importante anche evitare di asciugare le chiome avvicinando troppo il phon alla cute (fluidifica il sebo incrementandone la produzione).

Fondamentale è utilizzare shampoo delicati ad azione riequilibrante che purificano la pelle ma evitano di rimuovere troppo sebo dal cuoio capelluto (il sebo è una barriera protettiva indispensabile per la cute).

Contiene un complesso sebo-normalizzante che associa quattro tensioattivi per limitare la diffusione del sebo sulla fibra dei capelli e per mantenere l’equilibrio del cuoio capelluto.

Due gli ingredienti fondamentali di questo prodotto: la glicina, che si concentra sulle zone sensibilizzate per nutrire le chiome, e la Vitamina B6 che rallenta la produzione di sebo in eccesso per radici sane e capelli leggeri.

L' Anti-Pollution Complex, i Semi di Lino e l'Olio di Cartamo nutrono il capello e lo difendono dall'inquinamento minimizzando l’adesione delle particelle di smog alla fibra capillare.

Grazie al BIO-CARBON ACTIVE SYSTEM, derivato dal bamboo, questo shampoo agisce contro l'inquinamento urbano e i capelli grassi, rimuovendo i residui di smog e impurità.

Purifica il cuoio capelluto contrastando l’attacco microbico e creando un ambiente sano e pulito. Da usare due volte a settimana per tre settimane per un trattamento d'urto.

Formulazione ideale per riequilibrare la secrezione sebacea del cuoio capelluto e limitare la diffusione del sebo sulla fibra capillare, regala nuovo volume e leggerezza alle chiome.

Purifica il cuoio capelluto grazie a ingredienti come l'estratto di Rosmarino, che normalizza la produzione di sebo in sinergia con l’estratto Salvia Officinalis, tonificante e rinforzante della radice del capello. Infine, la presenza di un neuro-peptide dall’azione lenitiva allevia irritazioni e pruriti.

Dalla base lavante delicata, districante e volumizzante, non aggredisce il cuoio capelluto e migliora l'eccessiva secrezione sebacea, permettendo così di distanziare i lavaggi.

Con Estratto di Limone, deterge i capelli con delicatezza e per questo motivo può essere usato anche quotidianamente.

Formulato con sostanze detergenti di origine naturale, purifica i capelli ed evita il tanto temuto ‘effetto rebound’ di iperstimolazione delle ghiandole sebacee poco dopo il lavaggio.

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: Pexels.com