La tendenza capelli del momento? Il caschetto a effetto specchio, ecco 5 look delle star a cui ispirarsi

Come si portano ora i capelli a caschetto?

Con un taglio blunt, con punte pari e nette e scriminatura centrale. Ma l'elemento caratterizzante è la lucentezza.

Il trend si chiama infatti glass hair e riproduce sulla chioma l'effetto specchio, in abbinamento con la tendenza della glass skin.





Come ottenere l'effetto glass hair?

Con un sapiente lavoro di piega, a spazzola e phon o con la piastra, l'importante è ottenere un liscio perfetto a prova di crespo e umidità. Indispensabili anche i giusti prodotti di styling, oli e cere a effetto super glossato.

Le celebrity ne vanno pazze, vi proponiamo 5 look delle star a cui ispirarvi per il vostro prossimo caschetto ad alto tasso di glamour.

Bella Hadid



La top model ha sfoggiato un caschetto dai capelli lucidi e setosi, ma non per questo privi di volume. Per ottenere un effetto simile, applicate un siero rinforzante e volumizzante sui capelli tamponati e optate per una piega classica con spazzola e phon.



Ashley Graham



La modella ha preferito un long bob, fino alla clavicola. Un liscio così lucido e impeccabile mette in risalto il sottile balayage castano, l'effetto tridimensionale del colore diminuisce il rischio "capello piatto" tipico delle pieghe super lisce.



Kim Kardashian



La camaleontica Kim non poteva lasciarsi conquistare dall'ultima tendenza in fatto di capelli. I suoi glass hair sono - ovviamente - iconici, dal taglio assolutamente netto sulle punte all'effetto specchiato dei capelli scuri. Inutile a dirsi che per ottenere il risultato migliore è necessario che i capelli siano in salute, rinforzateli con delle maschere ristrutturanti e fate degli impacchi di oli un paio di volte a settimana.



Hailey Baldwin



Il suo long bob biondo è tra i più amati e copiati. Per questo look la piega liscia è stata realizzata con le punte rivolte leggermente all'interno. I capelli biondi - specie se decolorati - necessitano di cure continue per essere morbidi e lucidi (le condizioni indispensabili per i glass hair). Scegliete questo look solo se siete pronte ad affrontare una hair routine ad alto mantenimento.



Lucy Hale



I capelli scuri, dal colore pieno e intenso, danno il meglio di sé quando si parla di capelli a effetto specchio, essendo più spessi e forti dei capelli di colore chiaro. Per un tocco di brillantezza in più, provate a vaporizzare uno spray lucidante a piega fatta, vi aiuterà a far durare i glass hair più a lungo e a mantenerli impeccabili nel corso della giornata.



Credits Ph.: Getty Images - Artwork by Elisa Costa