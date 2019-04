Accoppiata vincente, ricci e frangia sono tornati prepotentemente: i nostri spunti e consigli per un cambio di look

Ricci, anzi riccissimi. Con la frangia. Un controsenso? E perché mai! Basta dare un’occhiata alle passerelle della primavera 2019, e anche alla stessa Naomi Campbell che alle sfilate parigine di Haute Couture si è presentata con una chioma afro e frangetta in coordinato, per notare che quasi tutte le modelle con capelli ricci sono anche frangiate. E il risultato è davvero intrigante. Grazia.it ha selezionato alcuni look da portare subito dal parrucchiere.

Curly and fringe



Appurato quindi che questa combinazione è vincente, come si procede? Riguardo alla frangia, tendenzialmente la si lascia tagliare da asciutta e da mani esperte così che si capisca perfettamente la lunghezza del riccio per evitare che si ritiri troppo. A taglio concluso si procederà con le rifiniture. La lunghezza della frangia può variare, a metà fronte oppure a sfiorare le sopracciglia. Riguardo al capello, invece, il taglio dovrà essere un bob o long bob effetto wavy, quindi fondamentalmente non oltre le spalle. Che siano ondulati, mossi oppure selvaggi e ribelli, questa è la lunghezza passe-partout.

Sette look per le ricce con la frangia Giorgio Armani

Jeremy Scott

Lemaire



Etro

Emporio Armani

Cushnie



Calcaterra

Tutte le foto









Il grande problema di questa combo, per questo evitata per anni, è dovuto al riccio stesso che è difficile da domare e sfocia spesso nel crespo, lontanissimo dal delizioso effetto sbarazzino del capello liscio. Per questo ci sono due accorgimenti da tenere a mente per chi vuole optare per la frangia: mantenere il capello nutrito, queste chiome infatti soffrono tantissimo la secchezza. E secondariamente in fase di asciugatura a casa si può usare il phon-diffusore oppure al naturale ma è necessario un prodotto di styling: poche gocce, di una spuma oppure di prodotto anti-umidità, da applicare con le mani così da non appesantire la frangia. In questa maniera si manterrà perfetta la forma del riccio.

Graphic: Elisa Costa