Trovare il regalo perfetto per il 14 febbraio può essere un'impresa davvero ardua, ma quando si pensa a San Valentino e all'amore è impossibile non prendere in considerazione l'amore per la bellezza. E perché non dei capelli?

La chioma di ognuno ha tantissimo da raccontare: cambi di vita, di idee, di umore e prendersene cura nel modo giusto è il miglior dono che si possa fare.

Proprio per questo motivo scegliere e donare, anche a se stessi, la piastra Dyson Corrale™ è un vero e proprio gesto d'amore. Ancora di più grazie ai due colori dedicati alla feste degli innamorati e il kit di spazzole in esclusiva che accompagnerà il tool.

Dyson Corrale™ si tinge per San Valentino

Per celebrare l'amore, in tutte le sue forme compreso quello per i capelli, la piastra Dyson Corrale™ si tinge di due colori in tinta con San Valentino: viola e fucsia.

Due tinte che in tutto e per tutto sposano la giornata del 14 febbraio e si differenziamo dal classico modello grigio antracite con dettagli fucsia.

Una piastra da non perdere non solo per la tecnologia altamente avanzata, ma anche per la possibilità di essere utilizzata senza filo in qualsiasi occasione. Disponibili sul sito di Dyson, le due referenze viola e fucsia, saranno corredate dal filo, lo stand e la travel bag; questi due elementi, poi, renderanno la Dyson Corrale™ un gift ancora più apprezzato perché la differenziano dagli altri prodotti presenti sul mercato.

E in occasione del 14 febbraio e di San Valentino, Dyson ha deciso di rendere questo regalo ancora più speciale aggiungendo, a ogni piastra viola o fucsia, un kit dal valore di 50€ composto da: spazzola piatta e pettine districante.

Un vero e proprio set professionale che ogni hairlover non potrà che amare alla prima piega.

Da segnare in agenda, poi, un appuntamento imperdibile dedicato proprio a San Valentino: una Live Shopping con la Dyson Beauty Education Specialist alla scoperta degli hairstyling dedicati al 14 febbraio e con uno spazio Q&A a tema Dyson Corrale™. Quando? Il 10 febbraio alle 18.30 sul sito ufficiale Dyson.it

Dyson Corrale™: un must have per i tuoi capelli

Scegliere la piastra Dyson Corrale™ non vuol dire optare semplicemente per un tool dedicato all’hairstyling, ma prendersi cura della salute dei capelli. Questa piastra, infatti, sfrutta le lamine flessibili in lega di rame brevettate da Dyson che adattandosi e abbracciando i capelli ne limitano i danni, garantendo comunque un risultato ottimale della styling.

Da non sottovalutare, poi, il vantaggio dell'essere senza fili: smart, comoda e sicura, pronta per creare styling dovunque e in qualunque momento grazie alla batteria agli ioni di litio a 4 celle. Basteranno solo 70 minuti per una ricarica completa che offrirà fino a 30 minuti di styling senza filo. Un plus che permetterà di utilizzare la piastra in completa autonomia e in qualsiasi momento, avendo così sempre un capelli al top massimizzando al meglio i tempi dedicati allo styling.

Ma perché scegliere la Dyson Corrale™? Sicuramente per la tecnologia sviluppata da Dyson che permette alle piastre di applicare a ogni passaggio calore e tensione in modo uniforme, mentendo ogni ciocca allineata, riducendo la dipendenza da temperature elevate.

Inoltre il controllo intelligente del calore permette di mantenere costante la temperatura selezionata, tra le tre proposte: 165 °C, 185 °C e 210 °C. Queste tre modalità permettono di scegliere la giusta temperatura in base alla tipologia e lunghezza dei capelli e allo styling desiderato

Niente più segreti per capelli sani e luminosi, risposta è nella Dyson Corrale™.