Tutte le tendenze colore per il 2018 dai saloni più importanti

Colore capelli 2018: trovate la tinta che fa per voi tra le proposte più belle dei saloni di hairstyle per la primavera estate prossime.

Da Jean Louis David a Franck Provost, passando per Cotril, Goldwell, Framesi, Wella e molti altri ancora, il vostro desiderio di un nuovo colore di capelli sarà sicuramente soddisfatto.





Tendenze colore capelli primavera estate

Quali sono le tendenze colore di stagione? Ai classici biondo, castano e rosso si affiancano audaci tinte pop - che includono anche grigi e nuance pastello - e colori di capelli sfumati a go go, per hairlook assolutamente originali e sorprendenti.

Scopriteli tutti, e trovate quello che fa per voi, continuando a leggere questo articolo.

Capelli biondi 2018

Biondo miele, biondo rame e ice blonde. I capelli biondi del momento sono sfumati, spesso con radici scure a contrasto.

Proposti prevalentemente per enfatizzare tagli corti e medi, rappresentano un classico irrinunciabile.

Capelli biondi: i look più belli dai saloni per la Primavera-Estate 2018 Jean Louis David Highlight biondi e radici scure per il taglio midi con frangia.

Cotril Capelli biondi e mossi con frangia, in nuance miele.

Toni & Guy Taglio medio in ice bolde.



Toni & Guy Frangia piena e lunga per il taglio medio in biondo caldo.

Wella Hairlook mosso ed extra voluminoso in biondo caldo.

Wella Biondo ramato con radici scure a contrasto. La chioma è lunga ed extra voluminosa.



Wella Hilghts in biondo glaciale per l'hairlook statement mosso e voluminoso.

Wella Capelli biondo scuro dallo styling naturale.

Wella Bob mosso in biondo sfumato.



Wella Caschetto mosso con riga in mezzo e schiariture bionde sulle lunghezze.

Wella Taglio medio con maxi ciuffo in tinta biondo cenere.

Aveda Biondo totale, chiaro e luminoso.



Saint Algue Capelli biondi con riga in mezzo e styling wavy.

Schwarzkopf Professional Chioma biondo silver con styling firsè.

Aldo Coppola by Stefano Lorenzi Capelli corti biondi con maxi frangia.



Compagnia della bellezza Biondo glaciale con incursioni di viola.

Compagnia della bellezza Taglio medio in biondo dal look messy-chic.

Compagnia della bellezza Maxi ciuffo per l'hairlook biondo con radici scure.



Fabio Salsa Look capelli dalla tinta sfumata, scura alle radici e mielata sulle lunghezze.

Fabio Salsa Taglio corto in biondo con chioma pettinata in avanti.

Framesi Biondo rame con frangia piena e ciocche scure a contrasto.



Framesi Capelli cortissimi in biondo platino.

Framesi Liscio totale per i capelli biondi in taglio medio.

Franck Provost Biondo caldo per lo short-cut in biondo caldo.



Intermede Biondo bianco ultra brillante.

Jean Paul Mine Biondo platino extra chiaro e biondo caldo a confronto.

Capelli castani 2018

I capelli castani sono classici e sofisticati, mai banali.

Molto gettonati per i tagli lunghi, vengono esaltati da giochi di colore tono su tono per un effetto tridimensionale che fa risplendere la chioma.

Capelli castani: i look più belli dai saloni per la Primavera-Estate 2018 Jean Louis David Castano multi-riflesso per il taglio scalato con frangia a tendina.

Jean Louis David Castano caldo dagli intensi riflessi rossi per il cut riccio riccio definito.

Aveda Castano intenso con incursioni nocciola.



Aveda Castano multiriflesso per la chioma lunga, riccia e voluminosa.

La Biosthétique Bouncy hair in castano chiaro.

Aldo Coppola by Stefano Lorenzi Hairlook castano dalle dolci sfumature ramate.



Cotril Taglio extra riccio in castano con highlights ramati.

Toni & Guy Castano caldo per il taglio mosso dallo styling naturale.

Wella Castano on fire, tendente al rosso.



Wella Castano scuro, quasi nero.

Wella Capelli corti e castani con frangia lunga e piena.

Wella Capelli lunghi in castano caldo dal brushing naturale.



Wella Taglio medio in castano freddo con frangia a tendina.

Coiff & Co Taglio lungo e mosso con lievi colpi di luce su base castana.

Compagnia della bellezza Taglio corto e sfilato in castano con schiariture calde.



Fabio Salsa Capelli ricci extra voluminosi con highlights ramati.

Framesi Base castana con incursioni di rosso.

Jean Paul Minè Base castana con sfumature calde a enfatizzare il movimento dell'hairlook.



Saint Algue Capelli corti e castani dalla nuance extra shiny.

Schwarzkopf Professional Look afro in castano con leggere sfumature di colore.

Capelli rossi 2018

Le tinte rosse tornano alla ribalta anche per la primavera estate 2018.

I capelli rossi vengono scelti come punta di diamante da quasi tutti i saloni più accreditati, declinati in nuance ramate, rosso tiziano e mogano, oltre alle varianti veggy, come pesca, zucca e carota.

Capelli rossi: i look più belli dai saloni per la Primavera-Estate 2018 Jean Louis David Rosso chiaro e luminioso per l'hairlook mosso e voluminoso.

Jean Louis David Hairlook extra liscio in rosso sfumato con scalatura frontale.

Goldwell Chioma scalata in rosso con accenti di viola a contrasto.



Schwarzkopf Professional Varie sfumature di rosso infuocano l'hairlook statement.

Framesi Rosso rame con highlights biondi per il taglio corto effetto bagnato.

Toni & Guy Rosso multidimensione per il taglio che lambisce le spalle.



Jean Paul Mine Capelli rossi in nuance chiara per un hairlook riccio e voluminoso.

Wella Mini bob effetto texture in rosso rame.

Wella Rosso fluo per il caschetto mosso con frangia.



Wella Bob corto e sfilato in tinta rosso mogano.

Wella Capelli rosso tiziano dal look sinuoso e doppia texture.

Wella Capelli rosso chiaro che virano al biondo.



Z.One Concept Rosso pesca, una tinta capelli cool.

Aveda Capelli rosso carota super shiny.

Aveda Rosso rame intenso e brillante.



Coiff & Co Rosso tenue per il taglio medio e voluminoso con frangia laterale.

Tinte capelli originali

Le nuance pop sono di grande tendenza quest'anno.



Tra i colori di capelli più originali tra cui scegliere troviamo grigio piombo, blu elettrico e arancione oltre al biondo-rosa.

Colore capelli pop: i look più belli dai saloni per la Primavera-Estate 2018 Z.One Concept Tinta arancione zucca brillante per il taglio scalato con micro frangia.

Goldwell Grigio piombo in nuance multidimensionale.

Framesi Blu elettrico per il taglio corto dal look boysh.



Framesi Lilla sfumato per il taglio corto e liscio.

Framesi Capelli color ghiaccio con lieve sfumarura lilac.

Aveda Hairlook in tinta capelli viola melanzana.



Schwarzkopf Professional Short-cut rosso fuoco con incursioni di rosa.

Wella Biondo rosato per un look capelli di tendenza.

Wella Rosso mogano intenso.



Wella Taglio corto, mosso e voluminoso in tinta blu-viola.

Jean Paul Minè Rosso e giallo a confronto in nuance sfumate.

Jean Paul Minè Grigio taupe e grigio piombo per un look capelli edgy.



Capelli in tinta sfumata

Dallo shatush agli highlights, i giochi di colore sulla chioma sono uno dei must have per la primavera estate 2018.

Gli accostamenti proposti dagli hairstylist sono audaci e originali, ogni volta diversi e soprendenti, per rompere le regole con stile ed eleganza.

Colore capelli sfumato: i look più belli dai saloni per la Primavera-Estate 2018 Elgon Rosa, viola e giallo su base chiara si fondo creando un colore arcobaleno magnetico.

Franck Provost Taglio midi dal look a onde in colore ramato sfumato sulle lunghezze.

Franck Provost Look extra riccio con schiariture sulle lunghezze.



Goldwell Taglio castano scalato con frangia e sfumature di blu e grigio.

Goldwell Hairlook scalato in lilla con sfumature di rosa, grigio e blu.

Goldwell Taglio corto in castano freddo con sfumature di verde, azzurro, grigio e sabbia.



Davines Capelli lunghi castani con lievi sfumature arcobaleno per un hairlook originale.

Davines Caschetto edgy in blu sfumato.

Davines Bob lungo con frangia dalla base scura con sfumature arcobaleno. Wow!



Framesi Hairlook bicolore in castano e biondo ramato.

Coiff & Co Taglio corto e voluminoso dal look messy in biondo multicolore sfumato.

Z.One Concept Lilla, viola, nero, rosa e blu uniti in un taglio corto extra glam.



Z.One Cocept Taglio corto e biondo con frangia arcobaleno.

Toni & Guy Taglio corto con mini frangia in castano con highlights blu e viola.

Wella Biondo, nero e giallo si uniscono per dare vita a un hairlook statement.



Wella Capelli lunghi dal colore naturale sfumato con incursioni di rosa e verde.

Wella Chioma arcobaleno in nuance fredde.

Wella Hairlook pieno in stile anni '60 con sottili highlights verdi su chioma scura.



Wella Taglio lungo e sfilato in tinta rosa pastello con sfumature pesca e bianco.

Wella Taglio corto e riccio con sfumature verdi.

Cotril Taglio lungo e mosso in tinta grigia con sfumature arancione pesca.



Cotril Capelli corti e grigi con ciuffo arancione pastello.

Intermede Taglio corto castano con sfumature ramate nella parte frontale.

Schwarzkopf Professional Capelli lunghi e neri in tinta bicolore: statement.



Schwarzkopf Professional Short-cut asimmetrico in biondo sabbia e sfumature blu e castane.

Schwarzkopf Professional Taglio medio dal colore viola extra shiny e sfumato.

