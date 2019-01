Onde perfette sempre e comunque? Basta scegliere il prodotto di styling giusto, che mantiene la forma, idrata il capello e lo protegge dal calore di piastra e phon

Una chioma morbida, sinuosa, con onde perfette e che si mantengono per tutta la durata della giornata o della serata? È il desiderio di molte, soprattutto di chi ha i capelli naturalmente lisci e, una volta ogni tanto, vuole cambiare.



Ma come mantenere l’effetto ondulato? Scegliendo i prodotti di styling adatti che aiutano a mantenere la piega, a prova di umidità insomma.



Grazia.it vi consiglia 16 prodotti da provare per onde impeccabili.

Hair Violet Leaf Balm, Aēsop

Una crema nutriente adatta per la messa in piega dei capelli ricci, ribelli, spessi e colorati. Dona volume, mantiene brillante l’eventuale colore e idrata in profondità.

Foxy Curls Contour Cream, Bed Head by Tigi

Definisce le onde fino a 72 ore aiutando a combattere il crespo e a creare il riccio perfetto.

Fullmess Texturizing Spray, & Other Stories Los Angeles Atelier

Aiuta a texturizzare la chioma, ovvero stimola le radici così da donare maggiore volume e movimento alla chioma. Può essere utilizzato sia sui capelli asciutti che su quelli umidi.

Twist Around Curl Styling Spray, Goldwell

Questo spray è per ricci perfetti, protegge il capello dal calore del phon ma può essere utilizzato anche sulla chioma già asciugata. All’interno degli specifici polimeri aiutano a modellare il fusto così da mantenere la forma.

Hair Serum DM#27, David Mallett

Questo siero dona vitalità e brillantezza al capello grazie all’olio di macadamia contenuto. Inoltre rinvigorisce i capelli secchi e accentua ricci e onde così da enfatizzarli.



BC Hyaluronic Moisture Kick, Schwarzkopf

A base di acido ialuronico, la linea è pensata per i capelli che tendono a seccare, sia mossi che ricci; la linea è composta anche da una crema da applicare sulla chioma asciutta così da proteggerla e idratarla.

Malleable Molding Paste, Kiehl’s

Aiuta a modellare la piega del capello grazie alle polveri di seta e all’estratto di soia, oltre a mantenere morbida la chioma. Questa pasta ha una tenuta media, un effetto molto naturale ed è adatta sia sui capelli corti che sui lunghi.

Termoprotettore Spray, Diego dalla Palma

Leggero e ad asciugatura rapida specifico per phon, piastre e arricciacapelli, questo spray aiuta a creare un film invisibile che preserva la struttura del capello facilitandone lo styling e la piega, oltre a essere a lunga tenuta.

Ricci Definiti, Sunsilk

Pensato sia per i capelli già naturalmente ricci sia per le onde, aiuta a idratare in fondo il fusto così da evitare l’effetto cresco e mantenere l’elasticità.

Karekare Hair Tonic Spray, Triumph&Disaster

Composto da sali marini ed erbe naturali, questo spray oltre a donare volume e a mantenere la piega dei ricci e dei capelli mossi, aiuta a combattere la forfora grazie all’erba di epilobio e le secchezze della cute.

Gliss Onde Soft Siero, Testanera

Specifico per i capelli ondulati, aiuta a disciplinare e a riparare i capelli mossi, prevenendo le doppie punte fino al 90%.

Favoloso 18, Rossano Ferretti

Questo spray aiuta ad ammorbidire il capello, a donargli volume e a mantenerne il movimento. All’interno infatti un mix di ingredienti naturali che aumentano la lucentezza, la brillantezza così da rendere il prodotto perfetto anche per i capelli disidratati.

Curl Activating Spray, Marlies Möller

In spray, aiuta a proteggere il riccio così da mantenerne la forma ed evitare l’effetto crespo.

Pre Styling Mousse, Eslabondexx

Adatta prima dell’asciugatura, questa mousse aiuta a modellare, proteggere e rinforzare la chioma donandole volume. Inoltre la ripara dai danni del calore del phon.



Curly Potion, Oway

Con all’interno liquirizia, questo siero è adatto per donare volume e mantenere ben definito l’effetto mosso; si applica su tutta la chioma, radici comprese, prima di asciugare il capello.



Love Curl Revitalizer, Davines

Elasticizzante, questo trattamento è adatto per i capelli mossi e ricci e aiuta a mantenere il movimento perché dona elasticità al fusto.

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Unsplash