Scalature armoniose e morbidezza naturale per un look fresco e contemporaneo: ecco perché dare ancora una chance al butterfly cut 2026

Una volta che lo provi, poi non ne puoi fare a meno: è questo quello che ci si sente dire quando qualcuno racconta la propria esperienza con il butterfly cut 2026, un taglio tanto vintage quanto modernissimo, capace di coniugare freschezza e naturalezza senza stravolgere la lunghezza dei capelli. “Il suo successo? Un equilibrio perfetto tra trasformazione e comfort. Le clienti oggi cercano movimento e freschezza, senza però rinunciare alla lunghezza, e questo taglio risponde esattamente a questa esigenza”, spiega Nicola Gepponi, Salon Director di TONI&GUY Firenze.

Butterfly cut 2026: le caratteristiche

La sua struttura è un raffinato gioco di stratificazioni. Si sviluppa su due livelli principali: il primo, più corto e frontale, richiama una frangia aperta o ciuffi leggeri che incorniciano delicatamente il viso, illuminando lo sguardo. Il secondo, più lungo, mantiene pienezza e corpo nella parte posteriore, creando un movimento naturale senza appesantire. “Il segreto sta tutto nella tecnica, niente contrasti netti, ma una scalatura fluida, armoniosa e perfettamente bilanciata”, precisa Gepponi. Eccessi quindi banditi, perché spingere troppo sulle scalature corte può trasformare il taglio in un richiamo agli anni ’90 senza una reinterpretazione moderna. La chiave contemporanea del butterfly cut 2026 è, invece, proprio nella morbidezza: linee soffici ed eleganti seguono il naturale movimento dei capelli affinché nulla appaia artificiale. Di conseguenza, la scalatura deve fondersi con la chioma.

A chi è consigliato

Il butterfly cut è particolarmente indicato a chi ha lunghezze medio-lunghe e desidera volume senza interventi drastici. È perfetto per ridare vitalità a chiome piatte e armonizzare i lineamenti, regalando un effetto delicato ma definito, come sottolinea l’esperto. La sua versatilità lo rende adatto a diversi tipi di capelli e forme del viso, con un risultato soft che dura nel tempo - e infatti non richiede una manutenzione costante, altro aspetto che fa cadere in tentazione. Impossibile, quindi, resistere.

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Credit ph: Toni&Guy