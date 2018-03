Cercate l'hair look ideale, easy e cool allo stesso tempo, da sfoggiare mentre fate yoga, palestra o sport in generale? Ecco alcune proposte selezionate per voi

Quando si fa yoga, l'attenzione è sui movimenti e sulla respirazione. Sentirsi comodi nella propria posizione, poi, è fondamentale. Ecco perché quando si pratica, sia il look sia le pettinature devono essere cool sì, ma anche motlo pratiche.

Dalle code basse agli chignon fino alle acconciature con trecce, abbiamo scelto per voi 11 diversi hair look, ideali sia per lunghezze media sia per chiome extra long. Scegliete quello che fa per voi.

Piccoli torchon

Se avete i capelli di lunghezza media e non troppo folti, perché non provate a realizzare questi piccoli torchon dal mood girly?

Chignon alto

Una delle soluzioni più pratiche, soprattutto se fate yoga dinamico. Usate pure un gel per essere sicure di avere sempre le chiome in ordine durante la lezione.

Micro-chignon basso

La lezione sta per iniziare, siete di fretta e avete capelli facili da domare? Scegliete pure di legarli con un elastico creando un piccolo chignon alla base della nuca.

Boxer braids

La pettinatura ideale per tenere sempre in ordine la chioma. A fine lezione, sciogliete i capelli per avere un hair look wavy da sfoggiare durante la serata.

Fascia anni Settanta

Cosa c'è di più comodo di una fascia per fermare i capelli in modo che non cadano sulla fronte mentre siete impegnate nella posizione del guerriero?

Classica ponytail

Avete i capelli in disordine e poco tempo per metterli a posto? Realizzate pure una classica coda da cavallo, un evergreen per tutte le occasioni.

Coda bassa

La soluzione easy-chic per domare i capelli. Volete vivacizzare l'hair look? Fermate i capelli con un nastro colorato.

Chignon da ballerina

È l'hair style preferito dalle ballerine ma è perfetto anche se alla danza avete preferito lo yoga: i capelli saranno sempre in ordine durante la lezione.

Chignon con le trecce

Dopo la sessione di yoga vi aspetta un appuntamento tête-à-tête?Create delle trecce dividendo i capelli in almeno due/tre sezioni e raccoglietele in questo elegante hair look.

Treccia extra long

Perché non provare qualcosa di originale anche mentre si fa sport? Raccogliete i capelli sul davanti e create una treccia che circonderà la testa: attirare l'attenzione sarà un gioco da ragazze.

Doppia treccia



Avete i capelli lisci? Scegliete quest'acconciature facile da realizzare. Basta creare due trecce ai lati e fissarle nella parte posteriore. E se durante la lezione volete la nuca scoperta, provate a realizzare un chignon basso.