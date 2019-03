Dagli chignon alle pettinature con volume extra: ecco 10 hair style visti sulle passerelle autiunno/inverno 2019 ai quali ispirarvi già adesso

Amate gli chignon o i capelli raccolti in pettinature eleganti, sofisticate ma facili da realizzare?

Abbiamo curiosato nei backstage delle sfilate A/I 2019-20 e abbiamo scovato dieci hair look da replicare per le occasioni più importanti. Leggete il nostro articolo e scegliete l'acconciatura che fa per voi!

Capelli raccolti

Un'acconciatura che l'hair stylist Jon Reyman ha definito «una rivisitazione moderna del classico tocco francese». Per realizzarla sono stati tirati indietro i capelli in una pettinatura raccolta con molto volume e fissata con forcine e spray ad hoc.

Sfilata: Aveda per Chiara Boni

Credit ph: Aveda Press Office





Dread chic

I capelli sono raccolti in elegantissimi ed elaborati dread che rendono ancora più raffinato il look.

Sfilata: Roberta Bellazzi per Aldo Coppola Agency per Giorgio Armani Beauty

Credit ph: Giorgio Armani Beauty Press Office

Volume anni Ottanta

Divertente, sexy e ironica l'acconciatura dal volume extra ispirata agli show televisivi degli anni Ottanta.

Sfilata: ghd per Moschino

Credit ph: ghd Press Office

Look naturale

Per preparare questo hair look, lo styling è stato davvero ridotto al minimo: l'effetto è, infatti, molto naturale e non costruito. A fare la differenza è l'accessorio, davvero molto originale.

Sfilata: Tigi per Marco De Vincenzo

Credit ph: Francesca Merlo

Volume hair

Ispirazione anni Ottanta per questo hair look ultra moderno.

Sfilata: ghd per Salvatore Ferragamo

Credit ph: ghd Press Office

Sleek effect

Le lunghezze medie sono state lavorate con un prodotto fissante dal finish leggermente wet e poi fissate ai lati: è un'ottima soluzione se l'obiettivo è dare volume alle lunghezze.

Sfilata: ghd per Salvatore Ferragamo

Credit ph: ghd Press Office



Chignon elegante

Estremamente romantico questo chignon basso dall'allure vintage.

Sfilata: Aveda per Hellessy

Credit ph: Aveda Press Office

Carrè vintage

Tra anni Sessanta e Settanta questo taglio sfoggiato dalla modella alla sfilata di Antonio Marras.

Credit ph: Daniela Losini

Wet hair



Linee scolpite dal gel applicato sulla parte frontale e sui lati: i capelli sono raccolti in una coda bassa resa più leggera dall'uso di una mousse.

Sfilata: Toni&Guy per Arthur Arbesser

Credit ph: Toni&Guy Press Office

Raccolto morbido

La coda viene lasciata allentata per lavorare con la tessitura in modo da conferirle un’aria un po' vissuta. Prodotto must per questa acconciature è uno spray volumizzante che dà texture e sospensione ai capelli.

Sfilata: Toni&Guy per Fay

Credit ph: Toni&Guy Press Office

