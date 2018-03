Robert Pattinson e Kristen Stewart sono stati visti insieme in un locale di Los Angeles: ecco cosa è successo

Robert Pattinson e Kristen Stewart sono stati visti insieme in un bar di Los Angeles e i fan sono già in fibrillazione.

Dopo il ritorno di fiamma di Justin Bieber e Selena Gomez, mancavano solo le star di Twilight per fare un salto indietro nel tempo di cinque anni, quando i tira e molla delle coppie più amate dello showbiz ci tenevano col fiato sospeso.

Struggimenti che oggi è difficile trovare, un po' perché quelle coppie così giovani e così belle sono difficili da trovare, un po' perché parallelamente noi siamo cresciuti e ci appassioniamo meno alle vicissitudini amorose dei teen idol.

Ma Robert e Kristen sono un'altra cosa, ecco perché la notizia fa così scalpore.

(Continua sotto la foto)

Robert Pattinson e Kristen Stewart di nuovo insieme



Robert Pattinson e Kristen Stewart sono stati visti entrare insieme in un bar della zona di Silver Lake a Los Angeles.

È la prima volta che l’ex coppia viene avvistata dopo la rottura nel maggio del 2013.

Da allora erano stati paparazzati sempre separatamente nei pressi della casa in cui vivevano insieme, in particolare l’attrice, che veniva immortalata mentre portava via le sue cose.



Il racconto dei testimoni



La notizia ha iniziato a diventare virale in rete dopo che alcuni testimoni hanno descritto su Twitter il loro shock nel vederseli entrare nel locale e sedersi a bere come due persone qualsiasi.

«Ero in un bar a festeggiare il compleanno di un amico, ed ecco che è entrato Robert Pattinson, e già ero sconvolta. Poi è entrata anche Kristen Stewart e ho rivissuto le mie fantasie di Twilight di quando andavo al liceo», ha scritto una ragazza.

«Ero tranquilla in un bar di LA e all’improvviso Robert Pattinson e Kristen Stewart compaiono proprio di fronte a te», ha aggiunto un’altra, che ha anche raccontato come i due sembrassero «due amici che escono a bere qualcosa insieme».



Un passo indietro



Robert Pattinson e Kristen Stewart si sono lasciati nel maggio del 2013 dopo una relazione lunga quattro anni.

La rottura è arrivata un anno dopo lo scandalo che aveva travolto l’attrice, paparazzata nel 2012 mentre baciava il regista Rupert Sanders che la dirigeva nel film Biancaneve e il cacciatore.

La star si scusò pubblicamente, con la moglie di Sanders e con Pattinson, che decise di provare a perdonarla e riprovarci.

Tentativo che però fallì un anno dopo.



La situazione sentimentale di Robert Pattinson



Dopo la rottura con Kristen Stewart, Robert Pattinson è rimasto single per più di un anno, prima di iniziare una nuova relazione, nell’agosto del 2014, con la cantante Fka Twigs.

I due avevano persino annunciato il fidanzamento nel 2015, salvo lasciarsi nel 2017.



«Le loro agende sono state di grande ostacolo al loro legame», spiega una fonte, secondo cui è stato proprio Robert a prendere la decisione di chiudere.



La situazione sentimentale di Kristen Stewart



Dopo la fine della relazione con Pattinson, Kristen Stewart ha trascorso qualche anno in solitudine, prima di iniziare a frequentare la sua ex assistente Alicia Cargile.

Solo nel 2016, quando ormai era palese la sua relazione con la Cargile e l’attrice aveva iniziato nel frattempo una storia con la cantante St. Vincent, ha fatto coming out come bisessuale.

Da qualche mese la star faceva coppia fissa con la modella Stella Maxwell.

Almeno prima di essere vista con Robert Pattinson e innescare l’effetto nostalgia in tutti noi, specie oggi che è San Valentino.