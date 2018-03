Quando la natura si risveglia… è green-mania! Camouflage vegetali e floride foglie verdi, trasformano il guardaroba femminile, in un rigoglioso e lussureggiante vivaio tra flora e fauna.



Protagonisti della primavera non saranno solo i fiori ma anche le stampe vegetali con filodendri e monstere che doneranno al look un aspetto più fresco e naturale.

Dagli abiti agli accessori è tutto un germogliare di piante selvatiche, floriculture, decorazioni arboree che sembrano trarre ispirazione da un manuale illustrato di botanica.

E quando la natura chiama…La moda risponde: i pellami delle borse di Diana Ulanova vengono plasmati come foglie; sugli abiti di Dolce&Gabbana si coltivano baccelli come giardini verticali da indossare; gli svettanti sandali griffati Marco De Vincenzo, vengono guarniti da cascate di foliage.

Nella gallery abbiamo selezionato alcune idee green con capi e accessori a prova di pollice verde!





DIANA ULANOVA, borsa a tracolla dal design a foglia.





Credits: dianaulanovabags.com

DOLCE&GABBANA, maxi abito stampato con motivo a baccelli e realizzato con squisiti plissé sul corpetto.





Credits: farfetch.com

MARELLA, camicia in seta dalla linea dritta con stampa a foglia di palma.





Credits: it.marella.com

ALBERTA FERRETTI, abito longuette in cotone misto seta con stampa floreale.





Credits: farfetch.com

ETRO, pantalone verde taglio palazzo stampato con fiori tropicali blu e rossi.





Credits: net-à-porter.com

MARCO DE VINCENZO, sandali open-toe in raso finemente ornati da elementi foliage.





Credits: stylebop.com

ISOLDA, abito midi smanicato con balza oversize realizzato in tessuto stampato all over.





Credits: farfetch.com

MERCEDES SALAZAR, orecchini a forma di foglia di monstera realizzati in resina e impreziositi da cristalli.





Credits: net-à-porter.com

P.A.R.O.S.H. top in seta stampata con delicati fiori e foglie verdi.





Credits: parosh.com

PATRIZIA PEPE, camicia in seta trasparente stampata con motivi camouflage vegetali.





Credits: patriziapepe.com

MELISSA, sandalo flat a fascia con decorazioni floreali.





Credits: shopmelissa.it

VERSACE, bomber verde e bianco con stampa a foglia di palma tropicale.





Credits: farfetch.com