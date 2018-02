Da Calvin Klein a Tory Burch, da Coach a Self-Portrait: ecco i brand della New York Fashion Week su cui puntare per uno shopping mirato.

Quale modo migliore per festeggiare l'inizio della New York Fashion Week che fare un po' di sano shopping?

Non parliamo di acquisti "a caso" ma di alcuni must have indiscussi della Primavera-Estate 2018, selezionati tra le proposte dei designer che "gravitano" intorno alle passerelle della Grande Mela.

Dalla varsity jacket in paillettes di Alice + Olivia, alla camicia color-block di Calvin Klein 205W39NYC che ricorda l'iconica divisa dei poliziotti.

Dal midi dress raffinato di Self-Portrait ai culotte pants in denim a vita alta di Marc Jacobs, passando per la pencil skirt in pelle di Alexander Wang.

Gli accessori giusti su cui puntare? La tracolla compatta a tinte pastello di Mansur Gavriel, quella ladylike di Michael Kors, e le décolleté slingback a pois, stampa top di stagione, firmate Paul Andrew.

Ecco una selezione di pezzi di cui innamorarsi a prima vista.





New York Fashion Week: i pezzi più cool per la Grande Mela ALICE + OLIVIA Varsity jacket di paillettes.

Credits: net-a-porter.com

OSCAR DE LA RENTA Blusa bicolor con volant e spalline scese.

Credits: net-a-porter.com

MARC JACOBS Culotte pants in denim a vita alta.

Credits: net-a-porter.com



MANSUR GAVRIEL Tracolla compatta in pelle rosa pastello.

Credits: net-a-porter.com



TOM FORD Tubino midi ricoperto con paillettes dorate.

Credits: net-a-porter.com



CALVIN KLEIN Blusa color-block con zip e taschini.

Credits: calvinklein.it



ALEXANDER WANG Pencil skirt di pelle.

Credits: net-a-porter.com



BROCK COLLECTION Chemisier midi a balze.

Credits: matchesfashion.com

TIBI Blazer doppiopetto azzurro chiaro con bottoni ton sur ton.

Credits: net-a-porter.com





MONSE Jogger pants con bande laterali.

Credits: net-a-porter.com



TORY BURCH Cardigan bicolor con bottoni dorati.

Credits: toryburch.it



JASON WU Gonna midi con foglie tropicali stampate.

Credits: net-a-porter.com



SELF-PORTRAIT Abito midi con gonna plissé e inserti in rete.

Credits: net-a-porter.com



PAUL ANDREW Décolleté slingback a pois.

Credits: net-a-porter.com



COACH Tracolla in pelle e suede con pietre e strass applicati.

Credits: it.coach.com





RALPH LAUREN Abito a fiori con coulisse in vita.

Credits: ralphlauren.com

ZIMMERMANN Abito in chiffon floreale con ruches.

Credits: mytheresa



MICHAEL KORS COLLECTION Borsa a mano in pelle martellata.

Credits: michaelkors.it



/ 18 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...