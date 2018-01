Il logo torna prepotente a dettare tendenza. Ecco i capi e gli accessori più "logati del momento"



I tempi del minimalismo sembrano essere finiti. A dirlo sono tantissimi brand che hanno scelto di non passare inosservati e di "piazzare" il proprio logo in modo chiaro e visibile.



Torna il logo in versione maxi, con quel suo inconfondibile sapore anni 90. Non parliamo solo di t-shirt e felpe che sono, per antonomasia, i capi solitamente decorati da maxi scritte. Dagli accessori per capelli agli orecchini, dalle maxi fibbie sulle borse ai pattern all-over su cardigan top sportivi.



Sembra davvero che l'importante, per la stagione a venire, sia esibire e valorizzare il marchio. Che sia raffinato o meno, è il mood del momento. Ecco alcuni pezzi hot di tendenza da non perdere se non volete passare inosservate.





GUCCI, pettinino per capelli in resina con cristalli.



Credits: Net-a-Porter.com







PRADA, borsa a tracolla "Logo Liberty", in pelle con tracolla a catena.



Credits: Net-a-Porter.com







BALENCIAGA, cardigan in lana con logo jacquard.



Credits: brownsfashion.com







BURBERRY, sneakers bianche con maxi logo.



Credits: mytheresa.com







LANVIN, borsa a tracolla in pelle con stampa logo.



Credits: luisaviaroma.com







VETEMENTS, orecchini a cerchio color oro.



Credits: luisaviaroma.com







MIU MIU, sneakers glitterate con strappo logato.



Credits: miumiu.com







FENDI, top sportivo elasticizzato con stampa logo.



Credits: mytheresa.com







CHLOÉ, felpa in cotone con maxi logo stampato a contrasto.



Credits: brownsfashion.com