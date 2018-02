La denim jacket è un passe-partout intramontabile, ecco i modelli da tenere d’occhio per la Primavera 2018

Si stenta a crederlo, sempre attuale e giovanissima com'è, ma è proprio così: la giacca di jeans ha da poco compiuto 50 anni.

Da decenni abita i guardaroba più rock delle fashioniste, accompagnandosi ai capi più diversi del guardaroba: dall’abitino a stampa floreale, alla divisa ufficiale dello stile indie fatta di t-shirt musicali, questo capo intramontabile si dimostra sempre una deliziosa "ciliegina sulla torta".

Il suo debutto da "cult", a fine anni Sessanta, definì lo stile di una generazione: la trucker jacket divenne la "divisa" delle star di Hollywood e della della Hall of Fame musicale. Il pioniere fu George Harrison dei Beatles che nel 1967 fece suo il modello Trucker Jacket Type III appena lanciato sul mercato dalla Levi’s proprio nel 1967.

(La Trucker Jacket Type III riproposta in occasione del suo cinquantennio. Courtesy of Levi's)





Immediatamente la giacca di jeans divenne un’icona della controcultura musicale, adottato dalla rivoluzione giovanile che stava per esplodere proprio quel periodo (la Primavera del 68 era alle porte).

Tra Summer of Love, boom economico postbellico, successo del rock ‘n’ roll e deflagrazione di subculture underground come quella hippie e la beat generation, il denim diventò una vera e propria bandiera, quella dei movimenti controcorrente.

(Veruschka indossa una giacca jeans - Photo Credit:Getty)



Ma già allora l’età anagrafica lo rendeva un capo "attempato", nato com’è nel lontano 1880 quando Mr. Strauss, il mitico fondatore della Levi Strauss & Co, annunciò la nascita della primissima giacca jeans. Un fiocco né azzurro né rosa bensì in denim.

Ma se inizialmente questo capo era a uso e consumo di operai e minatori, bisognerà attendere fino agli anni Sessanta per vederlo entrare a pieno titolo nei guardaroba di tutti. Galeotto fu James Dean il cui look composto da giacca jeans e T-shirt bianca diventò l’uniforme dello stile Sixties.

A sdoganare la denim jacket come coronamento di outfit femminili, il merito va all’antesignana Marylin Monroe, seguita poco dopo da Veruschka e qualche decennio più tardi da Claudia Schiffer, Madonna e Sara Jessica Parker, tra le altre.

Oggi la giacca di jeans è il nostro alleato transeasonal per eccellenza, indossato in quasi tutte le stagioni e, in inverno, persino sotto il cappotto oversize. Per festeggiarla a dovere e augurle altri 50 anni di fortuna, ecco i modelli da sfoggiare questa primavera.

Giacche Jeans: le più belle per la Primavera 2018 Giacca in jeans con dettagli allacciati di Sandro



Giubbotto in denim con ricami di Dondup



Polo Bear Trucker Jacket di Ralph Lauren





Giacca unisex in denim di Lacoste



90’s Rider Jacket Punk Deluxe di Lee



Blouson in denim con ricamo di Max & Co.



Giacca in jeans di Calvin Klein



Giubbotto denim con applicazioni di Manila Grace



Giacca in denim con ricamo di Miss Sixty





Giubbotto denim con farfalle applicate di Roberto Cavalli



Giacca in denim bianco di Woolrich



Giubbotto denim con cappuccio di Zara





Giacca lunga in jeans di H&M



Giubbotto denim oversize di Pull & Bear



Denim jacket ricamata di Monki





