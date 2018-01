Caldi e morbidi: sono i capi must have da indossare nelle giornate di relax

Le temperature oscillano sotto lo zero e, complici le vacanze natalizie, aumenta il desiderio di chiudersi in casa a gustarsi un bel film o leggere un buon libro. Vorreste farlo nel modo più stiloso possibile?

Abbiamo scelto 10 pezzi must have con tutte le caratteristiche giuste per coccolarvi durante l'inverno.

Dalla tuta 100% cashmere (da indossare anche a spasso per la città o in montagna) di Mire Maison Cashmere, al cardigan oversize di Vince, senza dimenticare una semplice t-shirt bianca e un paio di pantofole morbidissime firmate Loro Piana, le opzioni sono diversificate.

Preparatevi a uno shopping rilassante e a godervi la stagione fredda nel migliore dei modi.





Cardigan THEORY





Pantaloni WOOLRICH





T-shirt REDONE





Tuta 100% cashmere MIRE MAISON CASHMERE





Pantaloni ALLUDE





Pantofole LORO PIANA





Dolcevita FALCONERI





Pantaloni ATM ANTHONY THOMAS MELILLO





Felpa TORY BURCH





Cardigan VINCE





