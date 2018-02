Sugli abiti da sposa sbocciano i fiori: applicati, colorati, stampati. Scoprite tutte le tendenze per il 2018

Gli abiti da sposa a fiori stanno rapidamente conquistando un posto speciale tra i modelli più amati. Sarà per quel fascino vagamente retrò oppure per il tocco di colore che li rende speciali ma sempre più brand bridal li propongono nelle loro collezioni.



Il bianco candido e tradizionale si arricchisce così di inaspettati dettagli e decorazioni floreali: ci sono abiti con petali e gambi stampati, come dipinti, altri che puntano invece sui volumi e sulle applicazioni preziose e delicatissime.



Scopriamo insieme, e da vicino, quali sono le tendenze del 2018.









Abiti da sposa a fiori stampati e colorati





Preparatevi a delle creazioni davvero speciali: gli abiti da sposa hanno stampe floreali, all over o macro, e come se non bastasse sono anche a tutto colore.



I toni sono svariati: dalle nuance naturali, che fanno sembrare queste stampe dei veri dipinti, a delle variazioni cromatiche studiate ad hoc.









Abiti da sposa con fiori stampati e colorati 2018 Abito BLUMARINE.

Abito CAROLINA HERRERA.

Abito TEMPERLEY LONDON.



Abito NAEEM KHAN.

Abito BLUMARINE.

Abito ATELIER EMÉ.



Abito NAEEM KHAN.

Abito BLUMARINE.

Abito COLET by NICOLE SPOSE.



Abito ELISABETTA DELOGU.

Abito AURORA by NICOLE SPOSE.



Abito JENNY YOO (via BHLDN.com).



Abito RALPH&RUSSO.

Abito BLUMARINE.

Abiti da sposa con fiori applicati





Piccoli e delicati o maxi: i fiori sono applicati in tantissime varianti. Come cintura, come spallina singola o come dettaglio che va ad arricchire le gonne più semplici.



Abiti da sposa con fiori applicati 2018 Abito ELIE SAAB.

Abito OSCAR DE LA RENTA.

Abito ATELIER EME.



Abito ATELIER EME'.



Abito ASHI STUDIO.

Abito CHARLIE BREAR.



Abito JENNY YOO (su BHLDN).

Abito ROMONA KEVEZA.

Abito WATTERS (su BHLDN).



PIZZO FLOREALE

Candido e delicato, il pizzo ha una trama floreale. Più o meno spessa, dal disegno definito o astratto, è l'essenza del romanticismo.



Abiti da sposa in pizzo a fiori 2018 Abito CAROLINA HERRERA.

Abito LE SPOSE DI GIO'.



Abito ROSA CLARA'.





Abito CAROLINA HERRERA.



Abito ROSA CLARA'.

Abito REEM ACRA.





Abito GEORGES HOBEIKA.

Abito ATELIER EME'.



