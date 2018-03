Una collezione d'ispirazione orientale che sfila in Ville Lumiere tra iconici tatami e composizioni ikebana. Ed è già disponibile online e in selezionati store

Parigi. Alle ore 22 del secondo giorno di fashion week H&M sale in passerella con la collezione H&M Studio. È la linea per la Primavera Estate 2018, presentata con il format 'see now, buy now', per la seconda volta dopo il debutto dello scorso anno (ve ne avevamo parlato qualche giorno fa).

Al termine dello show, infatti, i capi e gli accessori saliti in pedana erano già disponibili online. E da oggi sarà possibile reperirli anche in selezionati store come a Milano, Roma, Venezia e Firenze.









In scena, silhouette lineari, mood rilassato, pattern astratti ispirati al sistema di scrittura giapponese. E poi ancora linee sartoriali e tessuti fluidi. Il tutto condito da un design essenziale e da una tavolozza di colori intensi.

L'ispirazione della linea è chiaramente nipponica come d'altronde anche la cornice ricreata: il Musée des Arts Décoratifs si è trasformato in un tipico interior giapponese, rivisitato in chiave moderna, con iconici tatami e composizioni ikebana. Tant'è che gli ospiti, tra gli altri Naomie Harris, Alexa Chung e Joan Smalls - hanno partecipato ad una cena giapponese svoltasi, tra un labirinto di tavoli, prima che il catwalk si animasse.

Guardate il video e ... benvenuti nel paese del Sol Levante!