Nel caso non ve ne foste ancora accorte, i pois sono tornati alla ribalta su abiti e accessori. Parola nostra (e di Alexa)



Se anche voi andate pazze per i pois, sarete felicissime di sapere che la primavera-estate 2018 li vede tra i suoi grandi protagonisti. Una stampa dal sapore rétro che annovera tra le sue fan più fedeli anche la style icon Alexa Chung, che la indossa spesso e volentieri.





Eccola a Parigi tra gli ospiti d'onore di Dior in occasione delle sfilate Haute Couture con una mise preppy come piace a lei.

Riprodurla non è così complicato come potrebbe sembrare a un primo sguardo. Basta infatti scegliere una jumpsuit corta o un abitino con polka dots e mixarlo con alcuni pezzi classici come il coat in lana cammello, le ballerine in vernice nera e una borsa a mano ladylike.









Cappotto cammello BURBERRY.





Tuta corta in chiffon ZIMMERMANN.





Tuta corta a pois con scollo ampio MISSGUIDED.





Cintura in pelle nera con fibbia e borchie dorate VALENTINO.





Ballerine pitonate con cinturino alla caviglia GIORGIO ARMANI.





Ballerine di vernice con perle incastonate NICHOLAS KIRKWOOD.





Borsa "Lady Dior" in agnello granulato DIOR.





Orologio con cinturino in pelle e ghiera di diamanti LONGINES





