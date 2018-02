Le Spice Girls stanno per tornare: ecco com'è cambiato il loro stile nei 22 anni trascorsi dal loro primo album



Tremate, tremate, le Spice Girls sono (quasi) tornate! La notizia fa il giro del mondo: a 22 anni dall'uscita del primo album, la band femminile che ha rivoluzionato la musica pop, tornerà sul placo con una reunion più che inaspettata.







In attesa di poterle rivedere dal vivo (speriamo!), abbiamo pensato di fare un piccolo "viaggio nel passato", di tornare a quel 1996 così lontano per ricordarci bene com'erano queste 5 ragazze inglesi. Com'erano o meglio, come si vestivano.

Perché le Spice sono state un grandissimo fenomeno in termini di moda: hanno dettato tendenze indimenticabili, hanno giocato con gli stili più svariati, sono state delle autentiche trasformiste.

Ognuna di loro, ai tempi dei due album Spice Girls e Spice Up Your Life, interpretava un mood differente, un po' stereotipato - ok, ve lo concediamo - ma efficace e diretto, in cui ognuna di noi poteva immedesimarsi e trovare la proproa Spice-guida.

Ci hanno ispirate, rendendo molto divertenti le immagini della nostra adolescenza (alzi la mano chi non ha almeno una foto con zatteroni in stile Spice). Ma come è evoluto il loro stile in questi 20 anni?















Ed ecco quindi come, ognuna di loro, si è trasformata in questo ventennio. Da Sporty a Baby, da Posh a Scary e Ginger; gli anni sono passati anche per loro, a voi giudicare se sono rimaste le icone di stile dei vecchi tempi.

Ecco la nostra Spice Fashion History:









EMMA BUNTON, la BABY SPICE





La chiamavano Baby Spice: Emma Bunton era quella tutta codini, fiocchi e abiti rosa, la "bambolina" del gruppo. Quella buffa, dolce e un po' Lolita. Oggi Emma ha "mitigato" il suo stile "baby" (basta codini e minidress!) ma non ha rinunciato a un tocco di sano romanticismo.







Spice Girls: lo stile di Emma Frangettina birichina e tailleur. Ma bianco e satinato. Siamo nei primi anni 2000.



Jeans a zampa e top colorato: una piccola, inaspettata, svolta boho.



Sul palco per lo show di Victoria's Secret: glamour da vecchia Hollywood per lei, in bianco con stola di pelliccia. Più vamp che Lolita, non trovate?





Sul red carpet? Fiori!



Un altro look da tappeto rosso, sempre in tema floreale.



Chiamatela Emma Bon-ton: oggi Baby Spice è una donna elegante, semplice, che ama i total look monocromo, ma sempre ricchi di dettagli iper femminili.





GERI HALLIWELL, la GINGER SPICE





La chiamavano Ginger Spice, merito dei suoi capelli rossi, con meches vistose e spesse, l'essenza degli ultimi Novanta.

Irriverente, eccessiva, con maxi zeppe e boa di piume, il suo look con body succinto con la Union Jack, la bandiera inglese, è diventato un emblema delle Spice e di quegli anni. Oggi, dopo una fase (da solista) "fisicatissima" ha uno stile più posato e chic.







Spice Girls: lo stile di Geri Halliwell Capelli rossi, ciocche bionde: ecco l'essenza di Geri Halliwell al tempo degli esordi con le Spice Girls.



Provocante: minidress fucsia, da vera Barbie, e maxi tacco.



Ecco che in un batter d'occhio lo stile cambia: ve la ricordate così?





Poco dopo torna a farsi notare con collature e spalline sottili.



Nel 2001 c'è il grande successo della nuova Geri: quella tutta muscoli, quella di It's Raining Men.



Eccola in lungo sul red carpet.





Sul palco dello show di Victoria's Secret, con un maxi abito a sirena fucsia.



Faticherete a riconoscerla: eccola con un tailleur blu elettrico.



Red carpet semplice, in total black.





Ecco Geri al giorno d'oggi, super chic, molto diversa dagli inizi.



MELANIE C, la Sporty Spice





La chiamavano Sporty Spice: Melanie Chilshom era il maschiaccio del gruppo, quella super atletica e allenata, sempre in tuta e scarpe da ginnastica. Pronta a fare un acuto e una capovolta all'indietro. Oggi ha uno stile più femminile e curato, per lei addio alla vecchia tuta sintetica e benvenute jumpsuit eleganti!













Spice Girls: lo stile di Melanie C Iniziamo a parlare di lei con questo scatto: capelli a spazzola e canotta destrutturata.



Un altro must nel guardaroba di una tipa tosta? Il chiodo in pelle.



E poi all'improvviso... anche per lei arriva il momento di "mettere la testa a posto" prediligendo qualche look elegante.





Altro evento, altro tailleur. Sempre nero, con scollatura a V e pelle in vista.



Dal tailleur alla gonna: esplosione di femminilità per Mel C. Tute e sneakers? Un ricordo.



Ma ecco che la tuta torna: non possiamo togliere la Sporty che c'è in lei, anche se la scelta qui è su una jumpsuit. Ma il concetto, in fondo, rimane.





E rieccola in uno scatto recente: tuta in denim, giacca in pelle. Ci sono tutti i presupposti per farci tornare a sperare in un ritorno alle origini.



VICTORIA BECKHAM, la POSH SPICE





Fate spazio, arriva Posh Spice! Victoria Beckham (all'epoca Adams) era la snob del gruppo. Le sue qualità vocali non l'hanno resa una star, non quanto i suoi mini dress, i tacchi a spillo e l'allure da ragazza ricca e inarrivabile (che ha conquistato anche il bel David).

Negli anni quel "posh" che l'ha contraddistinta nel gruppo non l'ha abbondonata, tanto che oggi è un'acclamata designer di moda dallo stile uber chic.







Spice Girls: lo stile di Victoria Beckham Sin dagli esordi Posh Spice è tutta tubini e dettagli chic.



Ecco Victoria prima di diventare la signora Beckham.

Ed eccola sul red carpet con il marito David: per lei un abito super sexy.





Non solo gambe in vista: Victoria è una delle pioniere del jeans a zampa col blazer.



Belli in total white. Per lei un abito bustier.



Altro evento, altro bustier: un pezzo iconico firmato Dolce&Gabbana.





Victoria abbandona la carriera di cantante per darsi alla moda: la sua prima creazione, il jeans con corone ricamate sulle tasche posteriori.



Red carpet sexy volume 2: eccola in Roberto Cavalli.



Al giorno d'oggi il suo stile si è decisamente affinato: Victoria è diventata una vera lady.





In una parola stilosissima.



Uno degli scatti più recenti: dalle palette cromatiche alle proporzioni, lei è una vera trendsetter.



MELANIE BROWN, la SCARY SPICE





Scary Spice, perché era quella più "pazzerella", con i ricci voluminosi perennemente "shakerati" a suon di musica, la carica esplosiva e l'ugola potente. E una grande voglia di ribellione, anche in fatto di look. Se solo pensate che ha stretto la mano alla Regina indossando poco più che un push up... Oggi Mel B continua a "ruggire", non sempre con risultati eccellenti, ma almeno con una certa coerenza!





Spice Girls: lo stile di Melanie B Canotta, jeans e qualche borchia. Questa è Melanie B.



Dopo le Spice Girls tanti esperimenti di stile: il look dice bon ton, i capelli ci mostrano ancora la ragazza ribelle degli esordi.



C'è un dettaglio che da subito non passa inosservato: a Mel B piace mettere in evidenza in decolleté.





Eccola sul palco del Victoria's Secret Fashion Show, con un fasciante abito da dea.



Altro tubino succinto per lei. E l'occhio cade sulla scollatura.



Qui l'occhio cade sul cappuccio. Ma solo per un secondo, prima di incontrare un'altra super scollatura.





Basta nudità! Almeno in un certo senso: ecco Mel B con una tutina coprente, come metratura, ma molto trasparente.



Ed ecco il ritorno del tubino, tempestato di paillettes.



No, non abbiamo sbagliato: questa è davvero una foto recente. Cresta, trasparenze e dettagli etnici. Ecco la sua vera anima.





