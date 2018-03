Una ricetta molto divertente da realizzare anche con i bambini. Le uova di Pasqua decorate sono la soluzione più bella per trasformare un sempice uovo di cioccolato in una piccola opera d'arte, da regalare agli amici o da presentare in tavola alla fine del pranzo pasquale

Ingredienti

qb uova di cioccolato

qb colorante alimentare

100 gr zucchero a velo

qb confettini

Come preparare le uova di Pasqua decorate





1) Per decorare le uova di Pasqua, occorre preparare la glassa. Quindi, lavorate bene 2-3 cucchiaini di acqua e 100 gr di zucchero a velo. L'effetto finale dovrà essere quello di una pastella densa e soda. Mettete la pastella in ciotoline diverse.

2) Quindi, in ogni ciotolina di glassa, versate anche alcune gocce di coloranti alimentari. In questo caso, potete davvero spaziare. Poi, versate le diverse glasse in cornetti di carta trasformati in sac à poche con un foro sottile. Potete anche preparare altri sac à poche con fori di diversa grandezza. Decorate, dunque, l'uovo con disegni e scritte a piacere.

3) Sopra le glasse, potete applicare anche confettini d'argento o colorati a seconda delle preferenze. E, se l'uovo di Pasqua è di cioccolato bianco, un'idea potrebbe essere utilizzare glassa al cacao. Basterà aggiungere il cacao amaro allo zucchero e all'acqua.