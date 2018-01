Tipici dolci campani dedicati al Carnevale, le graffe sono gustose ciambelle ricoperte di zucchero a velo. Qui la ricetta delle graffe fritte con impasto senza patate

Ingredienti per 4 persone

150 gr ricotta

250 gr farina

1 arancia

1 limone

100 gr zucchero

2 uova

qb zucchero a velo

qb olio di arachidi

qb sale

Come preparare le graffe fritte con impasto senza patate





1) Unite in un impasto 150 gr di ricotta, 250 gr di farina per dolci, 2 uova, la scorza di 1 arancia e di 1 limone (meglio se non trattati), 100 gr di zucchero e un po' di sale.

2) Lavorate l'impasto e create una serie di piccoli cilindri, chiudeteli quindi ad anello. Scaldate abbondante olio di arachidi e friggete le graffe, scolatele e fatele asciugare su un foglio di carta da cucina. Infine, cospargete le graffe con abbondante zucchero a velo.