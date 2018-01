Un vero e proprio paradiso per i golosi. I bomboloni fritti con crema pasticcera seguono una ricetta tradizionale e sono la colazione o la merenda perfetta per quando si desidera concedersi il classico peccato di gola. Si gustano insieme al caffè oppure con succhi di frutta. Appena preparati danno il loro massimo

50 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

80 gr burro

qb olio di oliva

qb sale

2 tuorlo

2 uova

qb vanillina

20 gr lievito di birra

420 gr farina

70 gr zucchero

qb crema pasticcera

Come preparare i bomboloni fritti con crema pasticcera





1) Sciogliete 20 g di lievito di birra in un po' di acqua tiepida e mescolate. Mettete sulla spianatoia 60 g di farina e versate al centro acqua e lievito. Impastate e fate un panetto, da incidere con taglio a croce. Tuffatelo in una pentola di acqua tiepida e poi lasciate lievitare.

2) Mettete sulla spianatoia ora 360 g di farina. Aggiungete 70 g di zucchero, un po' sale e di vaniglina, 80 g di burro, 2 uova intere e 2 tuorli. Impastate bene. Poi, unite anche il panetto scolato. Lavorate ancora.

3) Fate una palla di pasta e mettetela in una terrina infarinata, coperta con un canovaccio, fatela lievitare in luogo tiepido finché non si saranno formate alcune crepe sulla superficie. Lavoratela quindi ancora e fatene un grande cilindro da tagliare in pezzi di 50-60 gr cadauno.

4) Prendete i pezzi e fateli scorrere sotto la mano aperta infarinata, date una forma rotonda. Tenete coperti gli altri pezzi di pasta. Appoggiate i bomboloni su un vassoio coperto con un telo infarinato, appiattiteli e copriteli con un telo inumidito. Fate lievitare per 30 minuti.

5) Friggete i bomboloni in abbondante olio, dorateli girandoli e poi scolateli. Spolverizzate con zucchero a velo e farcite con la crema pasticcera, aiutandovi con l'apposita siringa per dolci.