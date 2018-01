Il colosso dell’arredamento low cost svedese e il designer britannico Tom Dixon insieme per un’inedita collezione “sociale”. Scopritela con noi

IKEA presenta la sua prima “collezione speciale” del 2018. Si chiama DELAKTIG, “coinvolgimento” in svedese, e porta la firma di uno dei designer più geniali del panorama internazionale: Tom Dixon. La serie, dopo la preview durante il Salone Del Mobile di Milano dello scorso anno è finalmente pronta per la vendita, dal prossimo Febbraio.





La nostra vita quotidiana sta cambiando: le case sono più piccole, le attività che svolgiamo contemporaneamente aumentano sempre di più e la nuova tecnologia ridefinisce i rapporti sociali. IKEA e Tom Dixon si sono chiesti come tutto questo influisce sul ruolo dell’arredamento, in particolare di divani e poltrone.





La serie DELAKTIG è stata creato proprio per offrire delle soluzioni adatte a socializzare nelle case e nel mondo moderno di oggi, dove tutto è in costante evoluzione. La sua versatilità permette di affrontare al meglio gli imprevisti della vita quotidiana, dallo studio intenso prima di un esame, al relax in solitaria, a un appuntamento imprevisto fino ad una serata con gli amici.





L’intera collezione ruota intorno a una piattaforma in alluminio su cui ognuno può comporre, modificare e ricomporre la seduta perfetta. Aggiungi i braccioli e una lampada, aggiungi un tavolino e una nuova fodera per lo schienale, sposta i braccioli, cambia gli schienali, aggiungi altri cuscini, o, perché no, sostituisci l’intera fodera.





Una vera “sfida” al concetto tradizionale di design e di produzione di divani e poltrone, che invita il consumatore finale ad aggiungere qualcosa di sé, a "collaborare" appunto, per dare vita un prodotto personalizzato, capace di cambiare, reinventarsi e adattarsi a gusti, attività e stili differenti.