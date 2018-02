La skin care si fa spray e ci semplifica la vita. Ecco come organizzare una completa beauty routine a base di soli prodotti spray

Bellezza da vaporizzare, in maniera easy, veloce e senza complicazioni. È questa l'innovazione dei prodotti da skincare in versione spray, adatti per tutte le esigenze, utilizzabili in ogni occasione e perfetti da portare sempre con sé.

Fino a poco tempo fa la scelta si limitava a tonici e acque termali, oggi è possibile creare una beauty routine completa con la skincare spray, con prodotti specifici per ogni tipo di pelle o problematica.

L'acqua di bellezza agli oli essenziali

Un vero e proprio elisir multiuso per donare luminosità, migliorare la texture della pelle e fissare il make up.



Il prodotto consigliato: Caudalie Eau de Beauté



L'autoabbronzante

Per donare un colorito dorato naturale e prolungare l'abbronzatura, con una texture in olio che non unge.



Il prodotto consigliato: Fake Bake Skin Smoothie Dry Oil Spray



L'acqua termale

L'antica tradizione dell'acqua profumata della regina d'Ungheria, da fonti termali.



Il prodotto consigliato: Omorovicza Queen of Hungary Mist



La mist anti-rossori

Un trattamento alla calendula per lenire le pelli sensibili soggette agli arrossamenti.



Il prodotto consigliato: Jurlique Calendula Redness Rescue Calming Mist



Lo spray per un'idratazione intensa

Per le pelli disidratate che hanno bisogno di un surplus di idratazione per dissetare la pelle senza oli.



Il prodotto consigliato: Clinique Moisture Surge Face Spray Thirsty Skin Relief



La mist rinfrescante

Facial spray in versione pocket da tenere sempre in borsa, per rinfrescare e rivitalizzare la pelle in ogni momento.



Il prodotto consigliato: Shiseido Ibuki Quick Fix Mist



Lo spray anti-inquinamento

Combattere i danni degli agenti esterni come l'inquinamento è l'obiettivo beauty del momento.



Il prodotto consigliato: REN Skincare Flash Defence Anti-Pollution Mist



Il cocktail di vitamine

Per rivitalizzare e illuminare la pelle al mattino appena sveglie.



Il prodotto consigliato: Pixi Vitamin Wakeup Mist



Il tonico esfoliante

Un trattamento peeling agli acidi AHA e BHA per esfoliare la pelle con dolcezza e combattere le imperfezioni.



Il prodotto consigliato: COSRX AHA/BHA Clarifying Treatment Toner



La lozione spray

Per chi non ama le texture in crema da stendere e far assorbire.



Il prodotto consigliato: MAC Cosmetics Lightful C Marine Bright Formula Softening Lotion Spray



Spray anti-acne

Un trattamento SOS al tea tree oil per combattere le imperfezioni.



Il prodotto consigliato: Elemis Sp@Home Tea Tree SOS Spray



L'acqua micellare spray

Lo struccarsi non è mai stato così semplice e veloce.



Il prodotto consigliato: FaceD Instant Glow Micellar Water Spray



Il solare spray

Una brume con un elevato fattore di protezione solare da usare quotidianamente.



Il prodotto consigliato: La Roche Posay Anthelios Brume Visage Invisible SPF50



La mist antiossidante

Per combattere lo stress ossidativo e gli stati infiammatori della cute a base di enzimi.



Il prodotto consigliato: NIOD Superoxide Dismutase Saccharide Mist



La maschera in spray

Un'innovazione per rendere lo step settimanale della maschera viso ancora più semplice.



Il prodotto consigliato: Erborian Spray-to-Mask