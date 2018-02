Nutriente, avvolgente e dalle profumazioni calde: l'olio è la consistenza ideale per nutrire la pelle durante la stagione più fredda

Olio corpo sì o no? Fondamentalmente le donne si dividono in questi due gruppi. È un dato di fatto: ci sono persone che non riuscirebbero a farne a meno e altre invece a cui la sensazione che lascia sulla pelle proprio non piace.

C’è però da dire che ci sono periodi dell’anno che sembrano essere fatti apposta per certe consistenze e, in questo senso, l’olio per il corpo e la stagione fredda sono un’accoppiata perfetta.

Gli ingredienti dell'olio corpo

Di origine naturale, questi prodotti sono composti da un mix di oli di differente provenienza; tra i più diffusi c’è l’olio di Argan di origine marocchina ed estremamente nutriente, l’olio di mandorla, adatto perché è molto dolce ed emolliente, quello di camelia, di macadamia che svolge un’azione lenitiva.

A questi si aggiungono quello di calendula e di jojoba, rigeneranti e rivitalizzanti per la pelle, e l’estratto di rosa canina che, in quanto tale, è molto pregiato.







I benefici dell'olio corpo

Particolarità degli oli è la loro ricchezza di vitamine, componenti nutrienti e anti-age che aiutano la pelle a essere più elastica, morbida e soprattutto a non perdere in tonicità.

Le differenze tra olio corpo e la crema

Benché la funzione sia la medesima, idratare a fondo la pelle dopo il bagno o la doccia, la differenza tra olio corpo e crema c’è: i primi, proprio grazie alla loro consistenza, necessitano della pelle umida che, trasformando l’olio in una leggerissima emulsione, aiuta ad assorbirlo più rapidamente, nonostante i grassi presenti.



La crema, al contrario essendo composta anche da acqua, necessita della pelle completamente asciutta. Un’altra fondamentale differenza è nella tipologia di pelle: le epidermidi più secche o particolarmente sensibili preferiscono l’olio perché risulta più nutriente della crema, discorso inverso invece per le pelli normali-grasse.

Crediti foto: Unsplash