Le flapper girl sono il simbolo dei ruggenti anni '20, con i loro capelli a caschetto e la bocca a cuore. Vi spieghiamo come era fatto l'autentico look delle atmosfere narrate ne Il grande Gatsby



Difficile non lasciarsi sedurre dal fascino degli anni '20 con le loro ragazze flapper nate nel periodo di ripresa dopo le difficoltà della guerra, in cui esplose il jazz. È anche il momento in cui le donne prendono coscienza dell'emancipazione e intendono perseguire indipendenza e autodeterminazione.



Tra i passi di charleston si affermano le icone femminili simbolo dell'epoca, dalle grandi dive del cinema muto fino a Zelda Fitzgerald.





Francis Scott e Zelda Fitzgerald











Nell'ambito della bellezza i Roaring Twenties si traducono nell'immaginario comune nei capelli a caschetto con le finger waves, negli occhi drammatici, nelle sopracciglia disegnate e nei rossetti scuri.

In realtà, si tratta di una interpretazione a posteriori.

Abbiamo chiesto al make up artist Antonio Ciaramella, docente alla RomEur Academy specializzato in trucco d'epoca e teatrale e autore del volume Make up. 100 anni allo specchio, di svelarci tutti i segreti dell'autentico trucco anni '20.









Clara Bow











Occhi languidi



"Quello che noi cataloghiamo come trucco anni '20 in realtà è un cliché teatrale, una caratterizzazione della ballerina di jazz. Il beauty look reale delle flapper era estremamente elegante e light. L'occhio appare scuro a causa della pellicola che rendeva tutti colori caldi come un grigio scuro. In realtà era tutto molto luminoso. Si amava molto infatti l'occhio di rugiada, un effetto glow creato con la vaselina per rendere lo sguardo languido".





Greta Garbo











Il rossetto è immancabile



"Il rossetto, rosso e luminoso, era un elemento fondamentale del look e simbolo dell'emancipazione femminile. Pensate che Elizabeth Arden distribuiva rossetti a tutte le donne, a sostegno delle manifestazioni delle suffragette".

La femme fatale e lo smokey eyes

"L'effetto smokey risale in realtà già agli anni '10 grazie alla figura cinematografica della femme fatale. L'ombra sull'occhio veniva creata con la fuliggine miscelata a un elemento oleoso per caratterizzare la vamp, ma il risultato era comunque molto trasparente. Il cinema ha svolto un ruolo fondamentale, perché ha insegnato alle donne come truccarsi".





Louise Brooks









Sguardo in primo piano



"Il mascara, compatto, non mancava mai, ma si usavano moltissimo anche le ciglia finte".

La resa della pellicola



"Max Factor è stato il primo a stabilire le regole della color harmony. Bisognava ovviare alle difficoltà causate dalla pellicola, per cui fissò la consuetudine di creare un'armonia tra il colore dell'iride e la palpebra, in modo da ottenere la stessa tonalità".





Max Factor spiega a un'attrice come usare il make up









Una base flawless



"La cipria era polvere di riso, importantissima per schiarire la pelle e creare un incarnato diafano".

La bocca a cuore



"La bocca era piccolina, il colore veniva applicato all'interno del contorno labbra, creando il famoso effetto della bocca a cuore".





Josephine Baker











La cura delle sopracciglia



"Le sopracciglia erano pulite, spesso venivano allungate nel tratto discendente per creare l'effetto di uno sguardo languido".





Gloria Swanson











Effetto salute



"Il rouge era fondamentale nella beauty routine quotidiana. Veniva applicato molto in alto sulle gote per dare un aspetto di gioventù e salute. Tenete presente che il rosa è stato utilizzato nella cosmetica solo a partire dalla seconda metà degli anni '20".

Il sonoro cambia tutto



"È soltanto al tramontare degli anni '20 che i contorni della bocca si allargano, grazie al cinema sonoro. Ora il focus della recitazione è il parlato, quindi le labbra vengono messe più in evidenza. Joan Crawford era famosa per le sue labbra dal contorno "sbavato".





Joan Crawford











Il profumo di un'epoca



Non si può infine parlare della bellezza negli anni '20 senza menzionare la rivoluzione nella profumeria portata da Shalimar, creato da Jacques Guerlain nel 1925 e divenuto simbolo dell'ambiente culturale dell'epoca.





