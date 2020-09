Un grande evento, due giornate dedicate alla consapevolezza, con sessioni di corsa guidate dagli adidas runners Milano, yoga e meditazione sia in presenza sia in diretta streaming. Per nascere di nuovo, più forti e più coraggiosi di prima

Un’intenzione, un proponimento, uno scopo comune: ri-nascere. Dapprima individualmente, trovando dentro di sé il coraggio di lasciarsi indietro il passato, di perdonare tutto e tutti per fare spazio e aprirsi a qualcosa di nuovo. E poi in gruppo, insieme ad amici o sconosciuti con cui condividere quelle esperienze ed emozioni che sono la vera forza e l’energia del cambiamento.

È iniziata con questa intention la quarta edizione italiana di Wanderlust 108, l’unico mindful triathlon al mondo capace di unire centinaia di persone diverse tra loro in un’unica giornata dedicata alla consapevolezza. Tornato quest'anno con un doppio appuntamento - sabato e domenica - che si è svolto "in presenza" e in totale sicurezza negli spazi di City Life a Milano, e per la prima volta anche in diretta streaming.

Main sponsor per il quarto anno consecutivo, il brand adidas ha riconfermato la sua partnership con Wanderlust 108 e l'affinità di valori con il mondo yoga, dov'è protagonista con una linea di abbigliamento interamente dedicata alla disciplina, caratterizzata da linee avvolgenti e morbidi tessuti elasticizzati, che permettono di allenarsi liberamente, senza distrazioni e con stile.

A dare il via alle attività della giornata ci hanno pensato i coach della community degli adidas runners di Milano, che dopo un divertente warm-up, hanno fatto correre (o camminare) i partecipanti per le vie del fashion district milanese. Ciascuno al suo passo, ciascuno con il proprio respiro.

Dopo la corsa, via con le sessioni di yoga e con la meditazione. Diverse le talents che si sono alternate sul palco: Denise Dellagiacoma ha guidato una sessione di Yoga Body Mind Remix Flow, una pratica estremamente varia, un remix di più stili per radicarci, connetterci, motivarci, lasciar andare, divertirci e rilassarci; Lucrezia Montrone ha catturato il pubblico con la sua Pratica di Yoga che nutre il corpo per rinascere come una fenice; Ela Mare, invece, ha guidato una Meditazione Kundalini Himalayano Tantrico, accompagnando i presenti in un viaggio di esplorazione e rinascita interiore.

Tra le attività offerte da adidas nel corso del weekend, la possibilità di personalizzare la t-shirt adidas con il logo Wanderlust 108 Milano, gratuitamente presso lo store adidas nel Fashion District City Life.

E nei pressi dello stand allestito nei giardini in cui si è svolto l’evento, l'opportunità per tutti di testare gli ultimi modelli da training e da running adidas, oltre che di farsi consigliare dal personale specializzato la calzatura più adatta per ogni tipo di sport, appoggio del piede e problematica particolare.

Ma la giornata è stata lunga e l’esperienza immersiva offerta da Wanderlust è andata avanti per tutto il pomeriggio con tanti altri appuntamenti, workshop e attività di benessere esperienziale. Tra gli incontri previsti nel programma “The Uncommons”, sessioni di acrovibes, hooping, meditazione con campane tibetane, lezioni di yoga con i migliori insegnanti a livello internazionale, ma anche attività dinamiche di fitness, come animal flow, calisthenics e allenamento funzionale.

A questi poi si sono aggiunti speeches incentrati sul tema del miglioramento di sé attraverso uno stile di vita sano e sostenibile, momenti di meditazione e di pratica yoga e molto altro.

Detto tutto questo, a chi si stesse chiedendo il significato del numero 108 accanto alla parola Wanderlust... perché 108 è un numero sacro dello yoga, che ricorda che cosa ogni persona ha in comune con tutte le altre:

“1”= Unione: l’idea che siamo accomunati da umanità e compassione

“0”= Completezza: siamo come un cerchio, ininterrotti e completi

“8”= Infinite possibilità̀: siamo tutti in viaggio verso la scoperta del proprio Vero Nord

Ognuno infatti decide cosa vuole fare di sé, della sua giornata, quanto vuole essere coraggioso, quanto vuole aprire il suo cuore, incondizionatamente.