Circondati dai profumi della natura e della buona cucina toscana, facendo sport, rilassandosi o andando alla scoperta di tesori d’arte e borghi medioevali, ecco quattro idee per un weekend romantico in Toscana... tutto da ricordare

L'inconfondibile tavolozza di colori della campagna toscana, il mare, la natura, i borghi antichi, i casali di campagna e i resort. E ancora, le città d'arte, famose in tutto il mondo, e i paesaggi, che da sempre ispirano artisti e poeti. Gli stessi che la sera, quando il cielo si riempie di stelle che risplendono grazie all’assenza di inquinamento luminoso, assumono un'atmosfera ancora più magica e romantica.

Ecco qui la Toscana, una cornice ideale per trascorrere una piacevole parentesi di coppia.

E ce n’è per tutte le coppie di innamorati: sportivi e avventurosi, appassionati d’arte, storia, cultura e, naturalmente, per i cultori della buona cucina e del buon vino (che mette sempre d’accordo tutti!).

La Toscana è il luogo perfetto per creare un album di ricordi indimenticabili insieme con la persona amata. Basta solo scegliere cosa fare e organizzare il soggiorno.

Ecco allora quattro - di tante - idee per tutti i gusti!

Una pedalata in sella a una bike o e-bike o un trekking lento, a piedi, per apprezzare il territorio un passo alla volta. La visita di un parco archeologico o d’arte contemporanea, o il desiderio di fuggire e di trascorrere qualche giorno “fuori dal tempo”, al ritmo lento di un borgo medioevale perfettamente conservato.

O, ancora, semplicemente, il bisogno di concedersi e di condividere una coccola benefica in un centro termale, di staccare la spina in riva al mare o di godersi la pace che solo la vista della dolce campagna toscana restituisce, magari degustando un calice di vino vista tramonto.

E tra sguardi e parole d’intesa, ritrovare l’armonia di stare insieme. Perché quel che conta non è solo cosa si fa, ma come si passa il tempo in compagnia della propria dolce metà.

Weekend romantico in Toscana per coppie sportive

Alle coppie che pensano a una vacanza sportiva di giorno, che abbia il sapore di una tipica cena romantica la sera, la scelta è ampia.

In quasi tutte le zone della regione ci sono parchi, aree protette e riserve naturali. E molti sono i percorsi sulle isole, lungo la costa degli Etruschi o in Maremma. Alcuni portano a spiagge immerse nel verde, altri a scoprire l’immediato entroterra toscano.

Tanti i cammini e gli itinerari percorribili in bicicletta, trekking e anche a cavallo, attraversano un paesaggio sempre diverso e mai monotono: si va dagli aspri rilievi appenninici ammantati di boschi alle ondulate colline con vigneti e oliveti; dalle Alpi Apuane imbiancate dal marmo, alle vallate dell’interno fino ai boschi dell’Amiata.

Weekend romantico in Toscana per coppie che cercano il relax

Chi alle attività outdoor preferisce il relax, può scegliere una delle molte zone termali e abbandonarsi ai benefici delle acque calde che qui sgorgano, naturalmente, da secoli.

Parte integrante del relax è anche l’immersione nell’armonia di paesaggi, borghi e cibi locali che danno alle giornate una sensazione di equilibrio e di benessere.

Weekend romantico in Toscana per coppie appassionate d’arte e cultura

Per le coppie che, invece, vogliono fare il pieno di arte e cultura, i parchi archeologici e d’arte contemporanea presenti in tutta la Toscana sono il posto ideale per soddisfare il bisogno di sapere e di meraviglia.

Sono un modo unico per vivere l’aria aperta e la campagna, escursioni e visite che valgono una giornata e permettono poi, la sera, di ritrovarsi davanti a un buon calice di vino e raccontarsi la soddisfazione di aver visto qualcosa di inaspettato.

Weekend romantico in Toscana in un borgo medioevale

E se il sogno è di passare qualche giorno in un buen ritiro, un antico borgo toscano incastonato nel verde o magari vista mare è imbattibile.

Da Pietrasanta a Montescudaio, passando per Castagneto Carducci, Bolgheri, Suvereto, Capalbio sono solo alcuni spunti di suggestivi luoghi sulla costa dove le ore scorrono lente. E tra stradine strette e lastricate, curiosando nei negozi e nelle botteghe artigianali, non resta che cercare il posto migliore per fare un aperitivo con “vista” sulle colline o sul mare, mentre il sole tramonta all’orizzonte... mentre nuovi ricordi si aggiungono all'album delle esperienze indimenticabili vissute insieme.

