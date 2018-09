Altro che spiaggia, spa e discoteche, prendete tende e scarponcini da trekking e preparatevi a passare un weekend con le amiche che non dimenticherete

Volete condividere un'esperienza con le vostre amiche? Di quelle di cui parlerete negli anni a venire, di cui riguardare le foto ridendo e a cui ripensare con affetto durante i lunghi mesi invernali?

Lasciate perdere le solite mete e lasciate a casa i tacchi e la trousse di trucchi: quello che fa per voi è una gita in montagna, a contatto con la natura, tra relax, benessere e sport.

Vi spieghiamo perché.

Per provare nuovi sport

E spostare la soglia di quello che pensate di potere o non potere fare, perché non c'è niente di troppo difficile o estremo, se il vostro cervello lo decide potete fare veramente tutto e divertirvi anche un mondo.

È molto meglio lanciarvi che stare ferme a lamentarvi di quello che pensate di non essere in grado di fare, inoltre diventa un'ottima metafora della vostra vita e significa che non esiste nulla che possa veramente fermarvi.

Per stare a contatto con la natura

Spesso ci dimentichiamo che il nostro habitat naturale non è il cemento, che i prati sono verdi, che l'aria è pulita e che ci sono paesaggi in grado di stupirci e lasciarci a bocca aperta.

Dopo le prime ore di smarrimento, la distanza dalla città ci carica di un'energia che non sapevamo di avere, come se ci avessero attaccato alla spina per qualche ora, si torna in città positive.

Per sertirvi più forti e libere

Fare sport e condividere esperienze con delle amiche in mezzo alla natura vi farà sentire inevitabilmente più forti e libere e sposterà la vostra confort zone.

Il risultato? Vi sentirete padrone del vostro destino e più sicure di voi stesse.

Vedrete che anche il vostro atteggiamento verso la vita cambierà in pochissimo, non sarete più negative e spaventate ma spavalde e coraggiose.

Per mangiare sano e bene

Fare sport vi consente di sentirvi meglio con il vostro corpo e per questo di concedervi tranquillamente qualche sgarro a tavola.

Siete comunque nel posto giusto per coccolare il vostro palato, in montagna si mangia molto bene, tutto ha un sapore più pieno e i dolci sono super goderecci, per non parlare della polenta da condire con tutto quello che vi viene in mente.

Il benessere passa anche dalla tavola e soddisfare quell'aspetto vi renderà più felici, senza sensi di colpa.

Per dimenticarvi dei problemi

Una fuga vi permette sempre di staccare, una fuga in montagna ancora di più perché sarete talmente piene di cose da fare che non avrete tempo di pensare a nulla se non a come arrivare in cima o al rifugio e se scegliete attività più adrenaliniche sarete completamente assorbite nell'esperienza che state vivendo.

È il miglior modo per essere concentrate nel momento che state vivendo senza pensare ai problemi che avete lasciato a casa, il che non è cosa da poco.

Per cementificare le amicizie

Quando si passano giorni così intensi a contatto con le amiche si ha il tempo di aprirsi, di raccontarsi, di ascoltare le esperienze degli altri, si impara a conoscersi in modo profondo e senza la fretta o gli impegni della vita quotidiana.

Ci si aiuta se la salita è troppo difficile, ci si aspetta se qualcuno rimane indietro e se qualcuno si fa male lo si aiuta a rialzarsi e a medicarsi.

Tutto diventa più vero e concreto, questo può far solo bene alle relazioni e al cuore.

Per riscoprire un lato selvaggio

È quello che avevate da bambine, che non è morto, sta sempre lì solo che dovete svegliarlo e riportarlo in vita.

Vi fa apprezzare di stare senza trucco, vi fa amare la libertà di dormire in tenda e di stupirvi quando la mattina il sole illumina la montagna o quando le stelle sono miliardi ed era mesi che non vi fermavate a guardarle ed è in quel momento che capirete che per essere felici serve veramente poco, basta scendere con una bici da un prato a tutta velocità e gridare «banzaaaaiiiii», come quando avevate sei anni.



Foto di: Elisa Fiorini

Thanks to: Girls Dolomite Basecamp