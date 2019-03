Dove comincia un viaggio? Ovunque e qualunque sia la meta, tra attese, fantasie e sogni che nutrono l'immaginazione, il viaggio inizia ben prima di partire. Perchè il viaggio è… "già dentro di noi!"



Quando scatta nel cuore e nella mente quella scintilla magica e incontenibile di andare, è lì che inizia il viaggio. Che è desiderio di evasione e voglia di avventura, è curiosità di scoprire e di conoscere il mondo.

Si parte (di solito) con un programma di viaggio e un biglietto in mano, con una valigia e con in testa un mix di pensieri contrapposti, tra l'euforia e la paura, quello che ci si aspetta di trovare e l'ignoto.

Ma prima di questo, c'è l'attesa, fatta di aspettative e di fantasie che segnano l'inizio di quel viaggio che è "già dentro di noi!".





Ovunque e qualunque sia la meta, la partenza per un viaggio è insieme l'arrivo, la fine di un cammino iniziato tempo prima basato sui sogni, i progetti e le speranze maturate fino al momento di andare; ed è l'inizio dell'avventura vera e propria, dell'esperienza che diventa finalmente reale.







Sul tema de Il viaggio che “hai dentro” il gruppo DB BAHN ITALIA - Ferrovie tedesche (DB) in collaborazione con le Ferrovie austriache (ÖBB) - e l'agenzia Altavia Italia hanno puntato la campagna 2019.









“IL VIAGGIO INIZIA DA TE.”

Per rendere al meglio l’headline di campagna “IL VIAGGIO INIZIA DA TE.” i creativi di Altavia Italia hanno coinvolto il bodypainting Guido Daniele, filmandolo mentre dipinge a mano, sul palmo della mano di diversi soggetti, alcune delle destinazioni raggiungibili con i treni DB-ÖBB Eurocity. Per poi continuare tracciando la silhouette colorata di un treno che scorre su un'immaginaria arteria del braccio attraversando paesaggi incantevoli.









Il video mostra l'essenza del viaggio, inteso come spinta interiore a lasciarsi andare e abbandonarsi all'esplorazione curiosa, gioiosa e lenta del mondo. A quel sistema di aspettative e fantasie che nutrono l'immaginazione nell'attesa di vivere la vacanza.









«Con questa campagna in quattro soggetti - Monaco, Trentino Alto Adige, Tirolo e Innsbruck - celebriamo i 10 anni di presenza in Italia, rinnovando in forme nuove il nostro invito a scoprire le emozioni e il piacere del viaggio», ha commentato Marco Monaco, Responsabile Marketing e Relazioni Esterne di DB Bahn Italia, che aggiunge «un desiderio che abbiamo nell’anima e che evochiamo ricordando quanto le nostre destinazioni tra Verona e Monaco siano speciali, vicine, a portata di mano. Godibili in pieno, solo lasciando l’auto a casa e scegliendo il treno».





Credits:

Project Management & Campaign Strategy: Altavia Italia

Account Director: Valentina Galli

Concept e Art Direction: Bistrot Comunicazione

Fotografia e post produzione digitale: LSD

Bodypainting: Guido Daniele