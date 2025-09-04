Quando il sole cala e il mondo si avvolge nel silenzio, inizia un viaggio intimo e sorprendente, fatto di stelle, emozioni sottili e meraviglia autentica

Per chi è in cerca di emozioni vere, la notte non è più solo il tempo del riposo: è il momento in cui la magia prende vita.

Dimenticate gli itinerari serrati: lasciatevi guidare dall’istinto in passeggiate tra lucciole, concerti sotto cieli infiniti, vista di stelle e pianeti, che si rivelano solo dopo il tramonto. Ogni esperienza è un invito ad ascoltare i vostri ritmi interiori, a vivere con intensità e presenza, anche di notte.

Sempre più hotel, enti del turismo e operatori esperienziali stanno ripensando il turismo notturno come un’occasione per rallentare e riconnettersi con la natura.

Un nuovo modo di vivere la Sardegna, quando la notte avvolge la macchia mediterranea e il mare si riempie di mistero. Al Sulià House Porto Rotondo l’esperienza notturna diventa un viaggio tra cielo e mare con “Sulià Moonlight Escapes”, progetto esclusivo per chi cerca autenticità, silenzio e meraviglia.

Nel cuore della Costa Smeralda, le immersioni notturne guidate nelle aree protette di Caprera, La Maddalena e Lavezzi, realizzate in collaborazione con Scuba Revolution Sardinia, offrono un contatto profondo con il mare: bioluminescenza del plancton, creature notturne rare, e – con un po’ di fortuna – la Pelagia noctiluca, la medusa che si illumina di verde. Invece, dalla vetta del Monte Limbara, sotto cieli limpidi e senza luci artificiali, un astrofisico esperto guida l’osservazione di galassie, stelle doppie e l’anello di Saturno. Le serate si concludono con un cocktail ispirato alle costellazioni o un mirto in terrazza, immersi nel silenzio della notte.

Lontana dall’inquinamento luminoso, Sark è la prima “Dark Sky Island” al mondo. I suoi cieli notturni limpidi e spettacolari incantano. Gli hotel Stocks in loco e Jerbourg , sull’isola di Guernsey, propongono e sperienze di osservazione astronomica , con passeggiate notturne lungo i sentieri costieri che regalano silenzio , contemplazione e contatto profondo con la natura.

Amazzonia – avvistamenti rari e mistero nella foresta

In queste uscite suggestive, potrete osservare rane dal canto ipnotico, coccodrilli e persino, con un po’ di fortuna, i giaguari. Un’immersione autentica e coinvolgente nella natura più selvaggia e incontaminata .

Giappone – notte tra natura e poesia urbana

In Giappone, anche la notte diventa un'esperienza armoniosa in cui convivono tradizione e modernità. Nei boschi di Tsukiyono e Nagano , e, in alcuni parchi di Tokyo , la luce tenue delle lucciole anima l’oscurità, creando scenari delicati e suggestivi. A Tokyo, potete anche vivere un’esperienza unica navigando in canoa sul fiume Kyu Naka , tra edifici moderni e luci riflesse sull’acqua. Un contrasto perfetto tra il silenzio della pagaiata e il profilo urbano illuminato, dove la natura riesce ancora a farsi spazio. Un modo diverso di scoprire la città: lento, meditativo, quasi poetico.

Formentera – l’isola dal cielo infinito

Quest'anno l’evento Formentera mira al cel è un’opportunità imperdibile per residenti e visitatori di osservare il cielo stellato in alcuni degli angoli più incontaminati dell’isola. ttps://www.formentera.es/it/agenda/formentera-mira-al-cel-2/

Tra le Baleari, Formentera è una delle destinazioni più affascinanti per il turismo notturno . Riconosciuta come Destinazione Starlight, offre panorami limpidi e selvaggi, da Caló des Mort al Cap de Barbaria.

Andermatt - cerimonia del fuoco e cerchio di chiusura SANCTUM

Non c’è luogo migliore del The Chedi Andermatt, The Leading Hotels of the World, con i suoi oltre 200 camini sparsi in tutto l’hotel, per vivere un’esperienza notturna unica e trasformativa, che si svolge periodicamente. Lungo il fiume, sotto un cielo stellato, sarete guidati in un rituale del fuoco: un momento simbolico e potente di rilascio e riconnessione. Attraverso la presenza consapevole, il calore delle fiamme e un, paesaggio sonoro dal vivo, si crea uno spazio intimo dove riflettere, lasciar andare e ritrovare sé stessi. La cerimonia, condotta dalle guide SANCTUM, si conclude con un cerchio di condivisione.

A rendere ancora più profonda l’esperienza, una cena attorno al fuoco, sotto il cielo aperto, a base di prelibatezze regionali cucinate direttamente sul fuoco, da gustare insieme, immersi in un’atmosfera di autenticità, calore e senso di comunità.

The Chedi Andermatt fa da cornice ideale a questo momento di trasformazione: un rifugio di quiete e bellezza dove corpo e spirito si rigenerano. Un’occasione rara per chi desidera vivere qualcosa di più profondo, in armonia con la natura e con il proprio sentire.