Dall'Australia all'Oman, passando dalle Americhe e senza dimenticare l'Italia: ecco dove e quali sono le spiagge più belle del mondo

Se sognate di tuffarvi in acque cristalline, di rosolarvi al sole e mettervi a piedi nudi nella sabbia finissima, cominciate a rifarvi gli occhi con un tour delle spiagge più belle del mondo.

Tra calette nascoste e baie paradisiache, vi portiamo alla scoperta di alcuni spicchi di mondo spettacolari, dove l’unico patema d’animo della giornata è come spiegare così tanta bellezza.

Dalla laguna che circonda la penisola di Le Morne a Mauritius, su cui incombe un’imponente roccia basaltica divenuto simbolo dell’abolizione della schiavitù sull’Isola, passando per le classiche spiagge da sogno di Hawaii e Seychelles, fino alle più trendy spiagge di San Diego e Malibu, dove amano spiaggiarsi i leoni marini, preparatevi, almeno con il pensiero, a partire!

Ecco quali sono le spiagge più belle del mondo

Whitehaven Beach, Australia

La sabbia di Whitehaven Beach è tra le più bianche e immacolate della terra.

Si tratta di 7 Km di spiaggia dalla consistenza finissima, simile al talco, composta al 98% da silice, che non trattiene il calore.

Per visitare Whitehaven Beach è necessario farsi accompagnare in barca o ci si può arrivare con un breve passaggio aereo, in elicottero o idrovolante.

La maggior parte dei visitatori si reca unicamente alle estremità meridionale o settentrionale di Whitehaven ma, con un minimo di pianificazione e un pizzico di senso dell’avventura, tutto il resto della spiaggia è accessibile.

La zona di Hill Inlet, nella parte settentrionale di Whitehaven, è percorsa da un sistema fluviale interno, con le acque che scorrono tra ampie distese di sabbia bianca fino alle cime.

Salalah Beach, Oman

Tra deserto, oasi, montagne e spiagge bagnate dalle acque cristalline dell’Oceano Indiano, Salalah Beach è un litorale in parte sabbioso e in parte roccioso, in uno dei luoghi più esotici, magici e pieni di storia come l’Oman.

Penisola di Le Morne, Mauritius

Sulla laguna di sabbia bianca finissima e acqua trasparente, domina una collina divenuta simbolo della lotta alla schiavitù e, oggi, patrimonio UNESCO.

Era il 1º febbraio del 1835 quando una spedizione di polizia si recò in cima a Le Morne Brabant, nascondiglio usato da alcuni schiavi fuggiaschi, per dire loro che erano persone libere.

Gli schiavi, vedendo arrivare la polizia da lontano, per la paura di essere arrestati si lanciarono nel vuoto, morendo.

Da quel giorno, ogni anno, i mauriziani creoli celebrano in quella data l'abolizione della schiavitù.

La penisola di Le Morne beneficia di un micro-clima speciale ed è uno degli ultimi tre rifugi delle più rare piante al mondo, le Hibiscus fragilis.

Venice Beach, Los Angeles

Venice e la sua spiaggia (Venice Beach, con la folkloristica passeggiata lungomare, Ocean Front Walk) è tra le mete più bohème dell'intera area di Los Angeles.

A renderla unica le piste ciclabili e pedonali che costeggiano il mare e le comunità eterogenee che la popolano: giocatori di hockey e bellezze statuarie sui pattini, artisti di strada e seguaci di filosofie orientali che al tramonto meditano di fronte al sole calante.

Famosa qui è la Muscle Beach, la palestra aperta sulla spiaggia. Venice Beach, poi, non dorme mai: animata di giorno, è super vivace anche di notte.

Crane Beach, Barbados

Sulla costa sud-est dell'isola, la spiaggia di Crane Beach ha vinto numerosi premi tra cui quello come Migliore spiaggia nei Caraibi di USA Today 10 Best nel 2015.

Immersa in uno straordinario scenario naturale e in posizione appartata, la spiaggia dorata di sabbia sottile è lambita dalle acque azzurre dell’Oceano Atlantico e protetta dalla scogliera che si erge alle sue spalle.

Oltre a mare e relax, questo è anche il luogo perfetto per praticare boogie boarding, body surfing e surf (Maggiori info: visitbarbados.co/it)

Pink Sands, Isola di Rangiroa, Polinesia Francese

Delle isole dell’arcipelago delle Tuamotu, Rangiroa è dimora di un’affascinante spiaggia di sabbia rosa, che deve la sua peculiare sfumatura color pastello ai minuscoli frammenti di conchiglie che la formano.

Uno spettacolo incredibile, non a caso Rangiroa o Ra’iroa significa cieli infiniti, il nome perfetto per il secondo maggiore atollo del mondo!

Tetiaroa, Polinesia Francese

Un'isola privata, unica per la sua preziosa biodiversità. Una spiaggia speciale, dove da ottobre a marzo le tartarughe marine depongono le uova.

Nel cuore dell’incontaminata natura dell’atollo di Tetiaroa si erge The Brando, l’eco-luxury resort della Polinesia Francese, che nel pieno rispetto e salvaguardia ambientale offre tutti gli ingredienti per rendere unica una vacanza sull’isola (maggiori info: thebrando.com).

Malibù Memorial State Beach, Los Angeles

A chi cerca uno di quei posti stupendi e iconici visti mille volte nei film, dove non è escluso trovarsi a camminare a fianco di una celebrity, Malibù è la città ideale.

Le sue spiagge, che hanno come sfondo le frastagliate montagne della Santa Monica Mountains National Recreation Area, sono le migliori di Los Angeles per fare il bagno, prendere il sole, surfare e divertirsi con il kite surf.

Le più conosciute sono: la Malibu State Beach, la Topanga State Beach, la Surfrider Beach, la preferita dei surfisti, e la Manhattan Beach, piena di giocatori di pallavolo e americani tipici.

A queste si aggiunge la Malibù Memorial State Beach, una baia speciale dove amano spiaggiarsi i leoni marini.

Sainte Anne Island, Seychelles

Parte del Parco Marino Nazionale - composto di altre cinque isole oltre a quella di Sainte Anne, tra cui Moyenne, Cerf, Ile Cachée, Round Island e Long Island -, i paesaggi naturali, le spiagge di sabbia bianca e sottile, i fondali ricchi di vita, il verde imperante e le rocce di granito modellato e levigato fanno di quest’isola delle Seychelles uno dei luoghi di fuga più desiderati al mondo.

Durante la stagione della deposizione delle uova da parte delle tartarughe di mare, che va da va da ottobre a gennaio, la spiaggia di Grand Anse viene lasciata al suo stato naturale e gli ospiti possono godere della meraviglia di Anse Tortues.

L’unico hotel esistente sull’isola oltre ad accogliere gli ospiti in questo paradiso, si prodiga per garantire il più totale rispetto del suo fragilissimo eco-sistema.

Recentemente, ad esempio, ha assunto un Environment Ranger responsabile della supervisione di tutti i progetti green sull’isola, e tra gli altri progetti lavora per la reintroduzione delle tartarughe «soupape» nel loro habitat naturale.

Inoltre, ha realizzato una nursery con più di duecento piante endemiche che saranno piantate lungo il sentiero «botanical trek» e inserito dei nidi artificiali su tutta l’isola per attirare i gheppi (una specie di rapace).

Punta Crena, Liguria

In provincia di Savona, Punta Crena è una delle spiagge segrete più belle della Liguria. Una piccola caletta di sabbia bianca, mai affollata.

Una piccola lingua di sabbia bagnata da un mare color verde smeraldo, incastonata tra le scogliere modellate dai venti e i profumi della macchia mediterranea.

La caletta di Punta Crena si raggiunge meglio a nuoto con un canotto o attraverso un impervio sentiero scavato nella roccia. Molti la considerano tra le più belle d’Italia (Maggiori info turismoinliguria.it)

La Jolla Cove, San Diego, California

La Jolla è una località turistica nella California meridionale, conosciuta per la bellezza delle spiagge e per il clima mite tutto l’anno.

Ci sono varie ipotesi sull'origine del suo nome, tra cui quella che derivi da «joya» (in italiano «il gioiello»).

Qui, la Jolla Cove è una piccola insenatura tutelata come riserva marina, un vero paradiso dei surfisti con bellissime acque trasparenti e grotte marine, che la rendono molto interessante anche per chi ama fare snorkeling.

Non è raro incontrare sott’acqua il bagliore arancione del pesce Garibaldi, simbolo marino ufficiale della California, e qualche colonia di foche che si riposano sulla spiaggia

Kaiolohia, Shipwreck Beach, Hawaii

Al centro dell’arcipelago hawaiano, a poche miglia dall’isola di Maui, sulla minuscola isola di Lanai, un paradiso intatto con una spettacolare costa ed un’incantevole foresta interna, la spiaggia di Kaiolohia, non è adatta al nuoto, ma regala un bellissimo panorama.

Le magnifiche conchiglie la rendono una delle destinazioni favorite dell’isola di Lana’i, e le acque turbolenti dell’area hanno contribuito al naufragio di molte imbarcazioni.

L’attrazione maggiore è il relitto risalente alla Seconda Guerra Mondiale, incagliato sul reef nel 1940.

Kailua Beach, Hawaii

Kailua Beach è una delle spiagge più belle di Oahu Island: sabbia bianca, acqua calda e mare calmo.

Inoltre, è lunghissima e mai affollata. Perfetta per prendere il sole, fare il bagno o trascorrere il resto della vita in totale relax.

Dune di Campana, Cagliari, Sardegna

Nella Costa Sud della Sardegna è una splendida baia dominata dall’imponente Torre di Chia, simbolo della zona e di un passato glorioso.

La spiaggia Dune di Campana è un posto unico, di rara bellezza, bagnato da un mare cristallino e per la presenza di dune di sabbia naturali.

Se a ciò si aggiungono il verde della macchia mediterranea, i colori candidi dei gigli di mare e dei ginepri secolari che punteggiano il paesaggio, il rosa dei fenicotteri che popolano la laguna, lo spettacolo è fatto.

Glass Beach, Fort Bragg, California

La spiaggia di vetro a Fort Bragg, in California è una spiaggia di oltre quindici acri con la particolarità che al posto della sabbia c'è un'immensa distesa di piccoli sassolini in vetro.

Quel che oggi è una vera meraviglia, bagnata dalle acque dell'Oceano Pacifico, fino al 1949 era una discarica pubblica.

Dal 1967 in poi, quando la discarica è stata chiusa, oltre all'attività di pulizia dell'uomo voluta dal North Coast Water Quality Board si è aggiunta la forza del mare che in modo del tutto naturale ha iniziato a levigare il vetro.

Risultato: una enorme distesa di piccole palline colorate al posto dei granelli di sabbia.

Glass Beach è un punto di riferimento per numerosi turisti della zona ed è entrata a far parte della riserva naturale del MacKerricher California State Park.

Attenzione: per tutelare il patrimonio naturale della zona, è severamente vietato raccogliere o collezionare il vetro presente sulla spiaggia

Inland Sea, Qatar

La spiaggia dell'Inland Sea è puro deserto che incontra il mare, un braccio di mare calmo che entra da uno stretto nella penisola del Qatar.

Dall'altra parte del mare, la Costa dell'Arabia Saudita, impenetrabile e selvaggia.