Con le Feste in arrivo, è tempo di mercatini di Natale: dal Trentino fino a Napoli, ecco i più belli d'Italia nel 2018 e le date di apertura

I mercatini di Natale sono un grande classico che emoziona sempre.

Casette di legno, canti, musiche, luci e specialità gastronomiche per i romantici appassionati di atmosfere magiche; un'offerta infinita di proposte per chi punta a risolvere in un colpo solo il problema dei regali per amici, fidanzati, parenti…

I mercatini, poi, "fanno Natale" prima che il Natale arrivi, e questo ha il potere di allungare il periodo più incantato dell'anno!

Dagli originali dell'Alto Adige e Sudtirol ai meno noti, più raccolti, ma sempre magici per l'aura che li avvolge, da segnare in agenda ecco allora quali sono i migliori d'Italia e quando aprono i battenti.

Mercatino di Natale a Bolzano

A Bolzano la magia delle feste inonda Piazza Walther, il parco della Stazione e le vie del centro storico con il meglio dell'artigianato locale, ma anche delle gastronomia e della cultura locale.

Da non perdere ai mercatini di Bolzano: i panini imbottiti con formaggio fuso di malga di Almhitt e l’Angolo delle Streghe, dov'e possibile gustare wurstel e panini con speck e formaggio.

Torna quest'anno la rassegna Un Natale di Libri con tanti ospiti illustri attesi in città e l'evento la Lunga Notte dei Musei, il 7 dicembre, con musei aperti fino a notte tarda.

Quando: dal 23 novembre al 6 gennaio

Info qui

Mercatino di Natale a Bressanone

Cuore pulsante del Mercatino di Natale di Bressanone è la Piazza del Duomo, posto ideale dove trovare statuine in legno, presepi, oggetti fatti a mano, sfere di vetro colorate, regali tirolesi e stand gastronomici con tutte le specialità della Valle Isarco.

Da provare ai mercatini di Bressanone: i dolci natalizi e il pane del panificio Profanter (Profanter's Backstube).

Nel cortile della Hofburg, il palazzo vescovile, va in scena tutti i gironi lo spettacolo di luci e musica NATALIE Light Musical Show (tra le ore 17.30 e le 19.30).

Quando: dal 23 novembre al 6 gennaio

Info qui

Mercatino di Natale a Brunico

Graziose casette di legno nei vicoli del centro medioevale, luci, canti e la cima innevata del Plan de Corones a fare da sfondo.

Da non perdere ai mercatini di Brunico: la sera del 7 dicembre rivive l'usanza popolare dell'assalto dei Krampus alla città: oltre 445 figure mostruose irromperanno per le vie del centro, con le loro maschere intagliate a mano, per offrire ai visitatori una serata infuocata.

Quando: dal 23 novembre al 6 gennaio 2019

Info qui

Mercatino di Natale a Merano

Dal Villaggio Natalizio Storico allestito in Piazza della Rena - rievocazione del Natale di un tempo, con prodotti artigianali realizzati come una volta, e la piazza trasformata in un focolare domestico - da non perdere ai mercatini di Natale di Merano la grande novità del 2018: una miriade di luci proiettate sulle antiche facciate dei palazzi del centro, a delineare un percorso che porterà alla scoperta dell'elegante città altoatesina.

In Piazza Terme, poi, tornano le Kugln, le grandi palle di Natale dov'è possibile gustare pietanze tipiche.

Per un drink con vista c'è lo Sky Bar, mentre per i bambini laboratori creativi e spettacoli animati da Goldy, la buffa mascotte dei Mercatini.

Quando: dal 23 novembre al 6 gennaio

Info qui

Mercatino di Natale a Vipiteno

Spesso imbiancato dalla neve, il borgo di Vipiteno e i suoi Mercatini sono ancora più romantici visti in carrozza.

Le viuzze del centro storico addobbate di luci, alberi di Natale e decorazioni. Vale uno stop, la mostra dei presepi nella Torre delle Dodici.

Per i regali c'è solo l'imbarazzo della scelta con le 40 casette in Piazza Città.

Da non perdere ai mercatini di Natale a Vipiteno, solo dall'8 al 10 dicembre, il piccolo ma delizioso mercatino degli artigiani locali alla stazione a monte della montagna del tempo libero di Monte Cavallo.

Quando: dal 23 novembre al 6 gennaio

Info qui

Mercatini di Natale in Val Gardena, nel cuore delle Dolomiti

Tre località nel cuore delle Dolomiti, tre tappe imperdibili per appassionati di mercatini, atmosfere magiche, neve e relax.

Il Paese di Natale di Ortisei si rifà il look con le sue nuove Lodenlounges, le comode casette di legno dove gustare il meglio dell'offerta gastronomica locale.

Magic Town a Santa Cristina è il mercatino natalizio per le famiglie con le sue sculture di ghiaccio, il presepe a grandezza naturale scolpito nel legno e lo zoo delle carezze, dove i bambini possono fare conoscenza con gli alpaca.

A Selva di Val Gardena il Mountain Christmas trasforma le strade del centro in piste da sci, con una striscia di luci lunga 350 metri dalla quale dondolano piccole cabine della funivia in legno.

Quando: dal 1° dicembre al 6 gennaio 2019

Info qui

Mercatino di Natale a San Cassiano, Alta Badia

Ai piedi del monte Lavarella, in Alta Badia, il piccolo villaggio di montagna di San Cassiano si trasforma in Paisc da Nadé e si anima per tutto il periodo di Natale con gli elementi caratteristici della tradizione più autentica alpina e della cultura ladina.

Da non perdere ai mercatini di Natale a San Cassiano i cori locali, gli artigiani del posto con le loro arti, i prodotti tipici locali e tutto il profumo e il calore del vin brulè.

Quando: dal 30 novembre al 6 gennaio 2019.

Info qui

Mercatino di Natale sul Lago di Carezza, tra le Dolomiti della Val d'Ega, Bolzano

Un Natale magico accende le rive del Lago di Carezza, che i Ladini chiamano il Lec de Ergobando, il Lago Arcobaleno, dove, secondo la leggenda, vive una splendida ninfa.

Da non perdere sulle sue sponde il piccolo mercatino natalizio detto Magie Natalizie, con capanne di legno che sembrano lanterne enormi, prodotti tipici e artigianato altoatesino, favolose sculture di neve e ghiaccio, un presepe a grandezza naturale e varie stufe a legna.

Quando: 01+02/12, 07-09/12, 15+16/12 & 22+23/12/2018

Info qui

Mercatino di Natale a Levico Terme, Trento

Al centro del Natale nella cittadina termale di Levico ci sono i Mercatini nel parco secolare degli Asburgo, con le tradizionali casette di legno nascoste tra gli alberi tinti di bianco dai fiocchi di neve.

E ogni fine settimana in programma una festa.

Da non perdere a Levico Terme la sfilata principesca dell'intera corte asburgica (24 novembre la solenne cerimonia in costume) e l'apertura notturna del mercatino nelle giornate dell'1, 8 e 15 dicembre (fino alle 22.30).

Quando: 24, 25, 30 novembre / Dicembre 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21-22-23-24 dicembre / dal 26 dicembre al 6 gennaio

Info qui

Mercatino di Natale a Lana, Bolzano

Scende Polvere di Stelle sul magico mercatino natalizio di Lana e dintorni.

Tante proposte per regali originali e ricercati, divertimento per i più piccoli, musica dal vivo, presepi, canti, stand gastronomici con gustose pietanze altoatesine.

Da assaggiare, oltre al vin brulé, la bevanda analcolica alla polvere di stelle, le minestre, le zuppa di gulasch, i würstel, le focacce alla contadina, i brezel ripieni, gli hamburger natalizi.

Da non perdere, la sfilata dei tradizionali Krampus (i diavoli travestiti servitori di San Nicolò), il Concerto dell'Avvento, l’ensemble di corni da caccia di Lana e i canti natalizi e gospel del coro Chorisma.

Gli orari di apertura di Polvere di Stelle variano nel corso del mese, ma è tutto indicato nel sito.

Quando: dal 1° al 31 dicembre 2018

Info qui

Mercatino di Natale a Leggiuno, Varese

500 mila led illuminano il Natale nella cittadina alle porte di Varese, trasformandola in un villaggio di Natale che quest’anno, oltre le magiche lucine, offrirà anche cori di musica Gospel, mercatini e stand gastronomici per ristorarsi dal freddo e deliziare il palato.

Da non perdere, l’8 dicembre la cerimonia di accensione (ore 17.00).

Nato dall’idea del leggiunese Lino Betti, originario del paese di 3600 abitanti, che nel 1999 acquistò per 100 dollari le prime luci in una città del Brasile, paese natale della moglie, da quel giorno, ogni anno, la collezione si è arricchita fino a quota 500 mila lucine e 150 volontari che collaborano per creare questo spettacolo emozionante.

Quando: dall’8 dicembre al 6 gennaio

Info qui

Mercatini di Natale a Milano

Il Natale a Milano inizia il 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, patrono di Milano, con l'inaugurazione della storica Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, seguita l'8 dalla prima alla Scala. E via così la lista di mercatini e dei luoghi dove respirare l'atmosfera di Natale è lunga.

Da non perdere a Milano: l'Artigiano in Fiera; il Mercatino di Natale in Piazza del Duomo; il Banco di Garabombo (dedicato interamente al commercio equo solidale e all'economia sociale italiana, M1 Pagano); il Green Christmas nella Fonderia Napoleonica (quartiere Isola); Il Villaggio delle Meraviglie in Corso Venezia (Giardini Indro Montanelli); il Darsena Christmas Village; il Gae Aulenti Xmas Village (Piazza Gae Aulenti).

Quando: dal 7 dicembre al 6 gennaio

Mercatino di Natale a Torino

Alla Venaria Reale il Natale è un Sogno. Il Sogno del Natale è un magico villaggio nell'area dei Giardini della Reggia con il quartiere generale di Babbo Natale, la pista di pattinaggio, gli spettacoli circensi, il mercatino, lo streetfood, i laboratori per famiglie e tante altre attrazioni ed eventi speciali.

Quando: dal 25 novembre al 7 gennaio 2019

Info qui

Mercatini e (1000) presepi nel borgo di Ossana, Val di Sole, Trento

Giochi di luce e suoni, ma soprattutto presepi. A Natale il borgo di Ossana ne ospita così tanti che il numero di presepi supera quello dei suoi stessi abitanti.

Allestiti lungo le vie del borgo, nella casa degli affreschi (rarissimo esempio di casa medievale con pitture del '400) e all'interno delle rovine del maestoso Castello di San Michele del XII secolo, a realizzare i 1000 presepi sono singoli artisti, famiglie, scuole, associazioni di volontariato, usando materiali inusuali e impensabili come stoffa, legno, sementi, foglie di granturco.

Obiettivo di ciascun artista è di esprimere, attraverso la natività, il proprio modo di vivere il Natale.

Non mancano poi piccole casette in legno dove comprare strenne natalizie, prodotti gastronomici naturali, e un focolare al centro della piazza dove scaldarsi e scambiare quattro chiacchiere.

Quando: dal 30 novembre 2018 al 6 gennaio 2019

Info qui

Mercatino di Natale a Napoli

Nel cuore di Spaccanapoli, il mercatino di via san Gregorio Armeno a Napoli è il luogo dell'antica tradizione napoletana dei mastri artigiani.

I mercatini qui non sono prerogativa del periodo delle feste: la via del presepe è aperta tutto l'anno, ma durante il Natale l'atmosfera cresce a livello esponenziale!

Quando: tutto l'anno

Mercatino di Natale in Valle d'Aosta

Protagonista del Natale nella centralissima Piazza Chanoux di Aosta sarà l'innovativo albero di Natale, alto 12 metri, illuminato con led bianchi.

Da non perdere ad Aosta la possibilità di raggiungere quasi la sua cima (9 metri di altezza) e di allungare lo sguardo oltre i palazzi storici e i vicoli della città.

Al Marché Vert Noël, il mercatino natalizio allestito al Teatro Romano, l'atmosfera tradizionale tipica del villaggio alpino incontra il fascino senza tempo dei resti romani.

Per appassionati di atmosfere d’altri tempi, l'appuntamento con la Festa del Vischio di Saint-Denis è l'8 dicembre, nei pressi del Castello di Cly). Sempre l'8 dicembre, chi ama la movida non può perdersi la serata Welcome Winter 2019 a Courmayeur.

Per i palati più tradizionalisti, da segnare in agenda è la festa della Micoula, la sagra del pane che anima il borgo di Hône.

Quando e Info qui

Mercatino di Natale a Taneto di Gattatico, Reggio Emilia

Non è solo il mercatino di Natale al coperto più grande d’Italia, Il Villaggio di Babbo Natale è un mondo incantato in cui le atmosfere delle fiabe diventano realtà.

Più di 4500 mq interamente dedicati ad articoli regalo, decorazioni, luci e allestimenti natalizi e insieme un luogo in cui godere appieno la magia del Natale anche in caso di brutto tempo!

Quando: dal 26 ottobre fino al 6 gennaio 2019

Info qui