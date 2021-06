Tra momenti di relax e avventura, spiritualità, arte e storia, mare e montagna, cultura ed enogastronomia nella terra di un personaggio d’eccezione: il Maestro Giacomo Puccini

The lands of Giacomo Puccini, ovvero Lucca e tutto il suo territorio, dai monti della Garfagnana, passando per la Valle del Serchio fino alla Versilia.

Inizia qui un viaggio dov’è possibile vivere momenti di relax e di avventura, tra spiritualità, arte e storia, mare e montagna, cultura ed enogastronomia, con un testimonial d’eccezione: il Maestro Giacomo Puccini.

Tutto il territorio parla della sua presenza e delle sue opere. Nato a Lucca nel 1858, il compositore visse in Versilia, tra Torre del Lago e Viareggio, e poi per origini familiari e passioni personali frequentò le colline della valle del Serchio e le montagne dell’Appennino.

Lungo il percorso che porta alla scoperta della terra di Puccini si incrociano i luoghi magici della sua intensa esistenza: la casa di famiglia di Celle e la casa natale di Lucca, entrambe divenute Museo.

E ancora, museo è anche la Villa sulle sponde del Lago di Massaciuccoli, il luogo del suo buen ritiro, che lui stesso descriveva così: “Le spiagge assolate, le fresche pinete, il lago sempre calmo, ovvero l’Eden”. E poi, la Villa di Viareggio ai margini della grande Pineta di Ponente, che seppur non visitabile è avvolta dal fascino misterioso della Regina Turandot (più info sui luoghi pucciniani QUI).

Incastonata tra l'Appennino tosco-emiliano e il mar Tirreno e tra il passo del Cerreto e la pianura dell’Arno, la bellezza della provincia di Lucca si svela attraverso le eccellenze del territorio: i beni culturali delle città d’arte, le spiagge, il mare e le tante esperienze outdoor da fare nei parchi naturali, tra cui itinerari ciclabili e trekking e il rafting nel fiume Serchio. Ma anche con il buon cibo e l'artigianato.

Insieme a tutto questo, c'è l’immancabile proposta di Festival ed eventi culturali di richiamo nazionale ed internazionale. Dalle kermesse musicali e lirici al Carnevale di Viareggio, dal Lucca Film Festival, passando per il Lucca Comics & Games, la Versiliana, il Photolux, il Lucca Classic Music Festival, fino alle terre dell’Ariosto e di Michelangelo, ce n’è per tutti i gusti e interessi.

Festival ed eventi da segnare in agenda

Festival Puccini di Torre del Lago - È tra i più importanti festival lirici d’Italia e l’unico al mondo dedicato al compositore Giacomo Puccini. Si svolge ogni estate, nei mesi di luglio e agosto, nei luoghi che ispirarono al maestro Puccini le sue immortali melodie.

Dal 23 luglio al 21 agosto – Info QUI

Photolux Festival - La Biennale Internazionale di Fotografia che si tiene a Lucca.

Dal 28 maggio al 22 agosto 2021 – Info QUI

Anteprima Vini della costa - La rassegna annuale dei viticoltori delle province bagnate dal mare. I vigneronpresentano le loro etichette attraverso il racconto personale di storie di uomini e donne che hanno creduto nel territorio di costa a come terroir di eccellenza.

Dal 26 al 27 giugno 2021 – Info QUI

La Versiliana Festival - Ospitato nel teatro all’aperto nel Parco della Villa La Versiliana, è una stagione che dura due mesi di spettacoli in un equilibrio tra prosa, danza, musica e cabaret, nella sapiente unione fra tradizione e innovazione. Accanto al programma teatrale, ci sono i pomeridiani Incontri al Caffè (il celebre salotto lanciato da Romano Battaglia) con personaggi della cultura, della politica, dello spettacolo, delle scienze, che hanno riproposto la tradizione dei cenacoli culturali propri della Versilia. Lo Spazio Bambini offre una ludo-biblioteca, animazione e spettacoli dedicati alla fiaba italiana, insieme con tante mostre organizzate negli spazi espositivi della Villa, della Fabbrica dei Pinoli e del parco.

Giugno / luglio 2021 – Info QUI

Carnevale di Viareggio - nella capitale del Carnevale italiano con i grandi Corsi Mascherati sui Viali a mare. Per tutto il mese di febbraio la città si trasforma nella fabbrica del divertimento tra sfilate di giganti di cartapesta, feste notturne, spettacoli pirotecnici, veglioni, rassegne teatrali, appuntamenti gastronomici e grandi eventi sportivi mondiali.

Dal 18 settembre al 9 ottobre 2021 – Info QUI

Altri appuntamenti sono in programma in tutto il territorio. L’elenco completo e sempre aggiornato è disponibile QUI