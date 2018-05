Natura, cultura, enogastronomia, eventi: vi portiamo in Franciacorta per una gita fuori porta, dal sapore tipicamente estivo

Bella come un quadro d'autore. La Franciacorta è una terra incantevole. Un capolavoro di dolci colline coperte da filari di viti e coltivazioni di ulivi, borghi e comuni dove si respira aria di autenticità.

Vi portiamo alla scoperta di questo territorio a forte vocazione vitivinicola, dove l'enoturismo, e il prezioso vino che qui è prodotto, è solo uno dei tanti motivi che la rendono la meta ideale per una gita fuori porta.

Perché mettere piede in Franciacorta è come immergersi in un'opera d'arte. La tecnica pittorica che disegna il paesaggio, la sua potenza poetica ne fanno un vero capolavoro dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. Ma non solo.

La proposta eno-gastronomica e culturale del territorio, insieme al programma di eventi al via nei prossimi mesi, ne fanno il posto perfetto per un weekend di pace e relax, degustazioni e scoperta, musica, emozioni e divertimento… Il tutto a poco più di un’ora da Milano.

Dagli appuntamenti che anticipano il passaggio del prossimo Giro d'Italia al Franciacorta Summer Festival, passando per la visita a cantine rinomate, chiese e monasteri, attività outdoor in bicicletta o a piedi: ecco cosa vi aspetta in Franciacorta nei prossimi mesi!

Franciacorta Summer Festival

L'inizio dell'estate in Franciacorta fa rima con festa. O meglio, festival! Al via dall'1 al 3 giugno un long weekend tutto dedicato al food. Un appuntamento imperdibile per veri wine & food lovers. In un'edizione 2018 che si prospetta ancora più glamour e internazionale delle precedenti. Il cartellone di appuntamenti spazia tra eventi food&wine, arte e cultura, sport e natura. Ci sarà poi la possibilità di scoprire cantine e produttori agroalimentari, tesori d'arte e bellezze paesaggistiche e di gustare le prelibatezze di molti chef. Il tutto nella cornice di un'ospitalità elegante e raffinata, ma sobria e autentica.

Un long week a tutto food&wine

Venerdì 1° giugno ristoranti, trattorie, agriturismi, winebar della Strada del Franciacorta accoglieranno i visitatori con lo speciale Menu Festival, creato utilizzando prodotti del territorio.

Sabato 2 giugno sarà dedicato alla scoperta della Franciacorta, dei suoi vini e dei suoi prodotti. Molte le cantine della zona che organizzeranno micro eventi a tema, visite guidate e degustazioni. Anche le aziende di prodotti tipici e le distillerie saranno aperte al pubblico e saranno organizzati tour sulle colline, in bicicletta e voli sulla Franciacorta in mongolfiera.

Domenica 3 giugno si chiuderà in bellezza con una grande festa nel parco e nelle sale affrescate della settecentesca Villa Fassati Barba di Passirano, dove non mancheranno proposte gourmet a base di prodotti del territorio abbinate a Franciacorta e sottofondo di musica. Protagonisti della giornata gli Chef locali e alcuni Chef ospiti (fra cui Alessandro Gavagna, chef stellato del ristorante La Subida di Cormons), che proporranno al pubblico le loro prelibate creazioni: quattro isole tematiche in cui si potranno degustare diverse tipologie di Franciacorta e alcuni corner dedicati ad eccellenze gastronomiche italiane. Durante tutta la giornata partiranno dalla villa tour guidati a piedi e in pulmino vintage e nella limonaia si svolgeranno laboratori legati al Franciacorta, al cibo e al territorio. La sera, meteo permettendo, sarà possibile ammirare la villa dall’alto a bordo di una mongolfiera ancorata (biglietti per la giornata disponibili QUI o domenica direttamente a Villa Fassati Barba).

Giugno, mese di eventi in Franciacorta

I successivi weekend di giugno saranno dedicati ciascuno ad un tema.

Il fine settimana 9/10 giugno sarà dedicato allo sport e all’outdoor, con la possibilità di scegliere tra diversi itinerari in bicicletta, a piedi, in vespa con tappa nelle cantine. Inoltre, si faranno pic nic nei vigneti, saranno organizzate attività all’aria aperta come voli in mongolfiera e molto altro.

Il fine settimana 16/17 giugno sarà dedicato all’arte e alla cultura: mostre, esposizioni, visite guidate ed eventi nelle dimore storiche alla scoperta dei luoghi più segreti e affascinanti della Franciacorta con il patrocinio del FAI e in collaborazione con i Comuni di Terra della Franciacorta.

Il fine settimana 23/24 giugno sarà infine dedicato alla musica con concerti in cantine e luoghi di particolare fascino.

Tutte le info QUI

Franciacorta stage e…

Il Giro d'Italia, la gara ciclistica più amata dagli appassionati di bici da corsa (e non solo), dal 4 al 27 maggio percorrerà in lungo e in largo tutta l’Italia. E quest'anno, per la prima volta nella storia del Giro, i grandi campioni provenienti da tutto il mondo partiranno al di fuori dei confini dell’Europa, in Israele.

L’appuntamento per tutti gli appassionati è il 23 maggio con Franciacorta Stage, l’imperdibile tappa dedicata al vino, nella quale i velocisti potranno dare il meglio prima del finale a Roma. La tappa partirà da Riva del Garda fino a raggiungere le dolci colline della Franciacorta, in un percorso che attraverserà a spirale i comuni di Ome, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Bornato, Cazzago San Martino, Erbusco, Corte Franca, Iseo, Provaglio d'Iseo, Monticelli Brusati, Passirano per terminare sul panoramico lungolago di Iseo.

Per l'occasione è stata disegnata una maglia esclusiva dedicata a Franciacorta Stage, realizzata da Castelli e ispirata ai paesaggi della Franciacorta.

…“aspettando il giro”

La Franciacorta, orgogliosa di ospitare la tappa del 23 maggio, si tingerà di rosa e sarà animata nei giorni precedenti dagli appuntamenti di Aspettando il Giro. Tra questi, il più atteso, è la Notte Rosa di Iseo del 18 maggio, una serata in grande stile che aprirà darà il via alla querelle di eventi in programma a giugno in Franciacorta.

Tutte le info QUI