Su Airbnb arriva la casa di Winnie the Pooh, nel Bosco dei 100 Acri. Ecco dove si trova, in cosa consiste e come prenotare un soggiorno

In occasione del 95° anniversario di uno dei personaggi Disney più amati, sarà possibile prenotare su Airbnb la casa di Winnie the Pooh nel famoso Bosco dei 100 Acri.

Il "Bearbnb" si trova nella foresta di Ashdown ed è ispirato ai racconti originali di A.A. Milne, ambientati nel Bosco dei 100 Acri, e chi poteva essere l'host se non Kim Raymond, l'artista che iniziò a disegnarlo 30 anni or sono e che ha curato il Bearbnb nei minimi dettagli?

Per la casa di Pooh, Kim si è ispirato alle decorazioni originali di E.H. Shepard, primo illustratore del personaggio:

Disegno Winnie the Pooh da trent'anni e continuo a prendere ispirazione dallo stile di E.H. Shepard e dalle storie Disney più recenti.

Questo 'Bearbnb' è un'esperienza unica che dà l'occasione ai fan di immergersi nel magico mondo di Pooh, celebrando allo stesso tempo le avventure originali che hanno accompagnato molte persone per ben 95 anni."

Cosa c'è all'interno della casa di Winnie the Pooh

l Bearbnb e l'intero soggiorno dedicato, prenotabili solo su Airbnb, sono un omaggio perfetto a Winnie, Pimpi, Tigro, Ih-Oh e gli altri amici.

La casa riporta il cartello con scritto "Mr. Sanders", come nella storia, mentre la carta da parati è stata progettata personalmente dall'host Kim Raymond.

Oltre alla ricchezza di particolari e riferimenti alla storia originale, la casa è perfettamente attrezzata per offrire ai viaggiatori un rilassante soggiorno in famiglia: l’alloggio dispone di un letto matrimoniale al piano terra e una zona rialzata con due letti singoli.

Il soggiorno è dotato di un'area per riposare, mentre la sala da pranzo è l'ideale per fare uno spuntino.

Durante il soggiorno, gli ospiti potranno fare una visita guidata al vero Bosco dei 100 Acri, giocare alla corsa dei bastoncini sull'iconico Pooh Sticks Bridge e assaggiare i prodotti locali con un tocco di miele.

Il "Bearbnb" offrirà inoltre una serie di oggetti come diari e plaid per incoraggiare gli ospiti a immergersi nella natura circostante, vivendo esattamente al ritmo di Pooh.