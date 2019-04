Paesaggi da cartolina, storia, enogastronomia, shopping, escursioni a piedi, in bicicletta e con gli sci d'inverno: se è questo il "viaggio che hai dentro", Bressanone è la meta

Quando il desiderio di partire chiama, non resta che accoglierlo. E cominciare subito a disporre tutto quel che serve per soddisfarlo.

Una dolce, fremente attesa separa l'inizio del viaggio dal momento preciso della partenza. E in quel limbo fatto di ricerche e di appunti su cosa fare e vedere, di prenotazioni e di orari da decidere, di programmi che danno forma e sostanza al sogno, è lì che inizia il vero viaggio.

Il viaggio "inizia da te”. Il viaggio è "già dentro di te". Prima ancora di raggiungere la destinazione.

Per chi sogna paesaggi da cartolina, storia, ottima enogastronomia, shopping divertente, escursioni a piedi o in bicicletta, piste da sci, Bressanone è la meta.

A chi vuole godersi un viaggio comodo, puntuale e senza stress, suggeriamo di raggiungerla comodamente a bordo di uno dei 10 treni DB-ÖBB EuroCity, che qui fermano giornalmente da Verona o da Bologna.

E andare alla scoperta della città più antica e insieme frizzante dell'Alto Adige in modalità active: a piedi o in bici d'estate, con gli sci ai piedi d'inverno, con i mezzi pubblici e senza auto tutto l'anno!













Dolomiti & Co

Bressanone è storia e natura, è un piccolo centro storico capace di coniugare arte, spiritualità e convivialità. Il paesaggio ordinato e generoso coltivato a viti, castagni e alberi da frutto. Il concentrato di sentieri, alpeggi alpini, pianori panoramici percorsi e piste da sci che percorrono la corona delle Dolomiti facendone un paradiso per gli amanti del trekking, delle escursioni in mountain bike, dello sport e della vita in montagna.

Arrivati qui la cosa che sorprende subito è l'ampiezza della vallata. Dopo tratti di viaggio in mezzo alle montagne, lungo un percorso in molti punti stretto e tra gallerie, si scopre una località illuminata dal sole, posizionata sul fondo della valle, alla confluenza del fiume Isarco e Rienza.













Non solo storia e natura…

Bressanone si distingue anche per l'ottima enogastronomia, lo shopping divertente, la vicinanza alla cittadina Fortezza, dov'è il famoso forte e dove si può prendere il treno per la Val Pusteria.

Basta scendere da uno dei treni DB-ÖBB EuroCity per raggiungere facilmente il Forte asburgico a cui il paese deve il nome. Oggi Fortezza ospita mostre d'arte e architettura, tra cui "La Cattedrale nel deserto" che racconta la sua misteriosa storia (info QUI).

La stazione di Fortezza è anche una delle porte di accesso alla Val Pusteria, raggiungibile con il trenino delle Strutture Trasporto Alto Adige che si arrampica fino a San Candido, seguendo la storica linea Fortezza - Maribor, inaugurata nel 1871, che trasformò alcune località, come Dobbiaco, in destinazioni molto amate dal turismo internazionale.





Passeggiare in città...

...regala tante sorprese. C'è il Duomo che troneggia nella pizza principale, cuore pulsante dei tradizionali mercatini di Natale.

Affascinante è il vicino chiostro, che nelle volte a crociera custodisce affreschi gotici, realizzati tra la fine del XIV secolo e tutto il XV.

Vale una visita il Palazzo Vescovile, che fu residenza dei principi vescovi e dei vescovi della diocesi, magari prenotando un tour storico teatrale con Bressanone Turismo, per scoprire storie e aneddoti bizzarri interpretati da attori e attrici in costume andati in scena tra le vecchie mura migliaia di anni fa.

Non manca lo shopping tra le vie del centro, che ancora conservano i portici medievali, i bovindi decorati e le facciate merlate.





Una montagna di gusto

A proposito di shopping enogastronomico, Bressanone non delude gli appassionati dei sapori tipici della zona.

In centro i formaggi tipici locali, ma non solo, si comprano alla Casa Del Formaggio. Il tradizionale speck si acquista alla Macelleria Schanung (Via Ponte Aquila), che lo produce ancora con tecniche antiche, insieme ai classici Kaminwurzen (i salamini affumicati) e le salsicce fresche o affumicate.

Fink (via Portici Minori) prepara un ottimo strudel ripieno di mele coltivate nei dintorni, mentre i golosi di cioccolato possono fare tappa dolce alla pasticceria Pupp (via Mercato Vecchio) per gustare le migliori praline della città.

L'indirizzo per veri gourmet è De Gust, a Varna, distante mezz’oretta a piedi da Bressanone. Nell’'telier di Hansi Baumgartner, soprannominato per la sua maestria l'orafo del latte, si gustano formaggi con le erbe, lieviti, distillati, vinacce.

Per accompagnare le tipicità gastronomiche, ci vogliono i vini bianchi fruttati ed eleganti come Sylvaner, Müller Thurgau, Gewürztraminer, Kerner, Riesling, Veltliner, Pinot Grigio. Si assaggiano all'enoteca Vitis (Vicolo del Duomo), la nuova aggiunta dello storico Finsterwirt, l'Oste Scuro, dove ci si può fermare anche per cena, al piano di sopra, nelle storiche stube del ristorante.





Visita all'Abbazia con cantina

Il monastero agostiniano di Novacella dista solo 3 km da Bressanone. Ci si arriva tranquillamente anche a piedi lungo le vigne.

È un complesso conventuale grande, il più grande dell'Alto Adige. Da vedere la chiesa, il chiostro con gli archi ogivali e gli affreschi gotici, la Basilica, trionfo di barocco e rococò, la biblioteca gioiello. Nella cantina, oggi nell’ex mulino, si degustano i vini premiati dalle principali guide enologiche, abbinati a specialità locali e a visite guidate. Da non perdere anche la pinacoteca e la biblioteca con i suoi oltre 92 mila volumi.





Quando arriva l'inverno, tutti sugli sci

Sulla Plose si scia al cospetto delle Odle, Patrimonio Unesco, lungo 43 chilometri di piste panoramiche, soleggiate in quota per quasi tutta la giornata (Info QUI).

Tra le altre, una pista d'eccezione, la Trametsch, che con i suoi 9 chilometri è la più lunga dell'Alto Adige.

In alternativa ci sono la RudiRun, la pista da slittino naturale lunga 9 km, tracciati per escursioni con racchette da neve o a piedi, con baite e rifugi dove sostare.

Informazioni e prenotazioni treni QUI o tramite il Call Center DB-ÖBB (Tel 02.67.47.95.78).