Weekend active all'aria aperta, tour on the road alla scoperta di piccole città storiche, tra mercatini di Pasqua, shopping, buon cibo: in coppia o con la famiglia la primavera in Austria è un'esperienza per tutti

C’è profumo di primavera nell'aria. E cresce la voglia di uscire dalla letargia invernale e partire, evadere, fare un viaggio.

Se (ancora) non sapete dove andare, cominciate chiedendovi "che cosa" desiderate fare.

Che vogliate trascorrere un weekend outdoor all'insegna dello sport, o abbiate bisogno di coccolarvi con un trattamento benessere; che vi stuzzichi l'idea di un fine settimana in città alla scoperta dei suoi segreti, della vivacità e del ritmo urbano, facendo shopping tra una mostra e un buon pasto in un ristorante tipico, o siate alla ricerca di strutture adatte a un soggiorno per tutta la famiglia (bebè e adolescenti inclusi), lasciate correre la fantasia e preparatevi a scoprire la primavera in Austria.

Taccuino da viaggio alla mano - che anche se un po' vintage, è sempre molto cool - ecco in 5 punti e altrettanti modi diversi di vivere questa destinazione sempre affascinante, soprattutto a primavera.

© Kaernten Werbung Franz-Gerdl





Primavera in Carinzia tra natura, sport all'aria aperta e buona gastronomia

Meta ideale per gli sportivi, a tutti i ciclisti, dai più allenati a quelli alle prime pedalate, la regione più meridionale dell’Austria è un angolo di mondo che vale la "fatica" di essere percorsa sulle due ruote.

Piste ciclabili adatte a tutta la famiglia, percorsi su strada e sterrato per tutti i livelli di preparazione fisica: qui serve solo la voglia di pedalare, a offrire paesaggi meravigliosi ci pensano i soleggiati monti e i laghi della regione.

Adatta a tutti è la ciclabile della Drava, tra le più celebri d’Austria, lunga 366 chilometri, parte da Dobbiaco, in Italia, e termina a Maribor, in Slovenia.

Dopo lo sforzo, il recupero si fa con i piatti della buona cucina tipica: durante il Festival culinario sul lago Wörthersee "See.Ess.Spiele" (info QUI), in programma dal 26 aprile al 5 maggio, la gastronomia locale incontra le terrazze sul lago, i bar e ristoranti alla moda, gli chef pluripremiati. L'appuntamento finale è sul monte Sternberg, da cui si gode una vista incantevole sui dintorni (info e prenotazioni QUI).

Il consiglio in più: con una sola card (Kärnten Card) è possibile accedere liberamente a oltre 100 mete turistiche e molte attrazioni sparse lungo le piste ciclabili della Carinzia e usufruire di sconti in oltre 60 strutture turistiche convenzionate (Info e costi QUI).





© SalzburgerLand Tourismus





Innamorasi del Salisburghese a primavera

Capoluogo del Salisburghese e città di origine di Wolfgang Amadeus Mozart, Salisburgo è un gioiello barocco, con dettagli di Medioevo ed elementi di contemporaneità.

Nella primavera austriaca è molto sentita la festività della Pasqua. Qui si usa decorare la casa con rami di salice in fiore, uova colorate e altri addobbi simbolo della rinascita. Oggetti che si trovano nei tradizionali mercatini di Pasqua, ospitati nei centri storici di molte città del Paese, e che nel Salisburghese aprono i primi giorni di aprile.

Qualche esemio: Il mercato di Pasqua nella Gwandhaus di Salisburgo (dal 6 al 14 aprile) e il mercatino nella fattoria Gut Aiderbichl a Henndorf (dal 6 - 28 aprile). Info e date QUI.



Per gli amanti della musica classica, il Festival di Pasqua di Salisburgo, in programma dal 13 al 22 aprile, è un appuntamento imperdibile per il rinomato cartellone di concerti che spaziano dal barocco al romantico, e l’opera Die Meistersinger von Nürnberg, I maestri cantori di Norimberga, di Richard Wagner (info QUI).

La primavera è anche il momento giusto per un break di benessere nella Valle di Gastein, dove si contano ben 18 fonti termali, e dove dal 30 maggio al 10 giugno va in scena Primavera con lo Yoga: oltre 300 sessioni e 40 insegnanti in un ambiente naturale dominato dagli Alti Tauri (info QUI), si pratica all'aperto, in luoghi carichi di energia, come la piattaforma accanto alla cascata, il lago Spiegelsee sul Fulseck o sulla cima del monte Stubnerkogel.





©TVB Ferienregoin Traunsee - brainpark.traunsee





On the road alla scoperta delle piccole città storiche

Lungo rotte poco battute, l'Austria svela angoli meno noti di sé, affascinanti e tutti da scoprire in un viaggio on the road.

14 Piccole città storiche compongono l'Austria Classic Tour: un Grand Tour di 3.500 chilometri che tocca tutto il Paese, percorribile interamente in 12 giorni o scegliendo singoli tratti per gite di uno o più giorni.

Tra inaspettati tesori d'arte e di natura, gioielli architettonici, rustiche osterie, trattorie originali o ristoranti di alta gastronomia, si può scegliere di pernottare in alberghi di ogni tipo e ogni giorno lasciarsi stupire da nuove scoperte.

Tra gli altri, il tour detto "Eleganza imperiale, birra e sale" (lungo circa 395 km) è ancora più emozionante a primavera, quando i fiori sbocciano e i rami degli albicocchi colorano di bianco le colline della Wachau, accanto al Danubio.

Con partenza dalla imperiale Baden - cittadina nei pressi di Vienna nota per i suoi parchi e giardini - lungo il Danubio si raggiunge Steyr, una perla di architettura urbana medievale alle porte del parco nazionale Kalkalpen. Il tour prosegue verso nord nel territorio del Mühlviertel, per scoprire a Freistadt l'ultimo birrificio comunale d'Europa.

Il piacere della buona birra continua nella barocca Schärding, dove la bevanda si gusta sul primo "battello birrificio" d'Europa.

Capolinea del viaggio è Braunau am Inn, tappa storica lungo la via del sale, dove ospitalità e tradizioni si fondono nel cuore della riserva naturale europea del basso Inn.

© Swarovski





L'incanto dei Mondi di Cristallo Swarovski

Dall'iconica testa del Gigante si accede alle Camere delle Meraviglie, che si sviluppano nel sottosuolo.

Mondi di Cristallo Swarovski, nato per celebrare il centenario dell'azienda, è il luogo in cui si raccontano storie di oggi attraverso le opere di grandi artisti come Manish Arora, Tord Boontje, Lee Bul, Brian Eno, André Heller, Yayoi Kusama, Arik Levy, Fernando Romero, Studio Job e Jim Whiting.

Ciascuno dei quali in modo personale ha lavorato il cristallo per creare mondi diversi.

Approfittando della primavera vale il viaggio la visita al giardino progettato dall'architetto paesaggista inglese Tony Howard, che sorprende per i colori di fiori e piante oltre che per le sue installazioni. Tra queste spicca la Nuvola di Cristallo, realizzata con più di 800 mila cristalli inseriti manualmente, che creano effetti diversi in base alle condizioni atmosferiche, all’ora del giorno e al ciclo delle stagioni, offrendo un'immagine di sè sempre diversa.

Ai bambini sono dedicate la torre e l'area per giocare e arrampicare, mentre alla storia gli spazi rinvenuti durante i lavori di ampliamento, che mostrano le mura di edifici romani risalenti al terzo secolo d.C. e un tesoro di monete tornate alla superficie dopo quasi due millenni.

(Info QUI)





© Kinderhotels Europa_Familienhotel





Kinderhotels: vacanze a misura di famiglia

La vacanza ideale è quella che mette d'accordo tutti. Ma come spesso accade quando ci si sposta con bimbi e ragazzi, non sempre quello che va bene per i piccoli accontenta anche i grandi.

In Austria i Kinderhotels sono strutture pensate con tutte le facilities per accogliere ogni componente della famiglia. Senza alcuna distinzione! Si tratta di hotel di categoria 4* o 4* superior e trovarli è semplice: basta guardare gli Smileys, il “marchio di qualità”, che indica le prestazioni offerte dalla struttura (quelli che hanno 5 Smileys rappresentano l’eccellenza).

Tra i servizi offerti, suite o camere familiari molto spaziose, una gastronomia che va dalle pappe per i bebè alle esperienze gourmet per gli adulti. Quelli contrassegnati nel catalogo da un biberon, sono attrezzati per accogliere neonati sin dai loro primi giorni di vita; tra quelli in campagna ce ne sono alcuni con mucche, cavalli, galline, pecore e caprette.

I Kinderhotels più eleganti hanno anche palestra e piscine panoramiche. Alcuni sono dotati di vari tipi di sauna, bagni turchi, centro benessere.

Ai ragazzini i Kinderhotels offrono ambienti riservati al divertimento con giochi, parchi interni o outdoor. E anche i teenager trovano qui i loro spazi ideali: dai corsi di sub in piscina alle avventure in barca, dall'equitazione all’arrampicata, ai tour in mountain bike.

Mentre i genitori possono disporre liberamente del loro tempo, rilassandosi e divertendosi com'è giusto che sia in vacanza!





