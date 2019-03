Il viaggio dei sogni "inizia da te", ma diventa più comodo, sicuro, puntuale e confortevole a bordo dei treni DB-ÖBB EuroCity, che all’insegna della puntualità e di servizi ottimi festeggiano quest’anno 10 anni di presenza nel mercato ferroviario italiano

Che cosa contribuisce a rendere un viaggio, un ottimo viaggio?

Molteplici aspetti. Tra questi, innanzi tutto la meta, che dev'essere ambita, sognata, desiderata. Serve un programma definito, del tutto o quasi a seconda che si sia viaggiatori amanti dell'imprevisto o traveller che non lasciano nulla al caso.

Eppure, spesso, quel che conta di più, soprattutto se il viaggio è strutturato a tappe e l'intento è di ottimizzarne ogni momento a disposizione, senza perdite di tempo, attese e ritardi, è il fatto di potersi affidare a un mezzo di trasporto sicuro, confortevole, garantito.



Un mezzo che prometta puntualità, e sappia mantenerla sempre. Che assicuri un ottimo servizio, e che lo offra al 100%. In altre parole, un partner di viaggio che aggiunga valore e migliori la qualità dell'esperienza.

Un partner di viaggio che aggiunga valore all'esperienza

Proprio su questi principi hanno costruito il loro successo le Ferrovie tedesche Deutsche Bahn e austriache Österreichische Bundesbahnen, che quest'anno festeggiano il loro decimo anniversario di presenza nel mercato ferroviario italiano.

Da veri pionieri, DB-ÖBB è stata la prima azienda straniera a entrare e operare in Italia. Era il 2009 quando la sfida è iniziata, con i primi treni DB-ÖBB EuroCity che collegavano Verona a Innsbruck e Monaco. Negli anni poi il gruppo è cresciuto.

“Siamo molto felici di festeggiare questo decimo anniversario che ci vede protagonisti sul mercato italiano” ha detto Dr. Marco Kampp, Amministratore Delegato di DB Bahn Italia Srl, aggiungendo: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto e grazie all’affidabilità dei nostri treni, alla loro puntualità e a un servizio a bordo sempre attento alle esigenze dei nostri passeggeri continuiamo a crescere e a realizzare nuovi progetti pronti sempre per nuove avventure”.



Un mezzo di trasporto sicuro, puntuale, confortevole che non teme il traffico

Tra le variabili imponderabili quando si viaggia in auto, o su strada in generale, il traffico è tra le prime in classifica. Che oltre a causare possibili ritardi, è inevitabilmente causa di stress, stanchezza, nervosismo. E di tante altre negatività che certo non contribuiscono alla qualità del viaggio.

Fiore all'occhiello di DB e ÖBB, in 10 anni di onorata presenza in Italia, è stata la puntualità, a cui si va ad aggiungere la qualità dei servizi offerti: ogni treno ha una moderna carrozza ristorante; i clienti della prima classe ricevono gratuitamente i giornali e usufruiscono di un servizio catering direttamente al loro posto. I bambini fino a 14 anni compiuti viaggiano gratis se accompagnati da un genitore o nonno. E' possibile trasportare la propria bici su tutti i convogli in partenza e in arrivo da/a Bologna e Venezia. Infine, non c'è l’obbligo di prenotazione e questo permette di viaggiare in maniera ancora più flessibile.

Da Bologna fino a Monaco di Baviera e oltre...

Oggi i treni DB-ÖBB EuroCity collegano cinque volte al giorno la tratta del Brennero, senza alcun cambio da Bologna a Venezia, via Verona, passando per Brennero fino a Monaco di Baviera.

Sono 3 i collegamenti giornalieri tra Verona e Bologna e viceversa, mentre da Bologna, durante il periodo estivo, viene attivato il collegamento per Rimini (fino a due settimanali) con una fermata anche nella stazione di Cesena.

E una volta arrivati in Germania...

...a bordo dei treni DB-ÖBB EuroCity i viaggiatori possono raggiungere da Monaco alcune delle principali città del Paese, tra cui Norimberga, Stoccarda e Augusta approfittando delle coincidenze con gli ICE, i treni ad alta velocità targati DB.

I biglietti sono disponibili dall’Italia alla Germania a partire da 39,90€*, dall’Italia all’Austria a partire da 29,90€* e per i collegamenti in Italia a partire da 9,90€*.



Informazioni e prenotazioni treni QUI o tramite il Call Center DB-ÖBB (Tel 02.67.47.95.78).

*offerte a posti limitati, a tratta, a persona