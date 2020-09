Unica nel suo genere, la 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia conferma il suo stile intramontabile, le emozioni, il glam di sempre. E la partnership con Lexus, auto ufficiale della kermesse

In 77 anni non si era mai visto un Festival come questo. Il primo organizzato dopo una pandemia che ha tenuto bloccata per mesi l’industria del cinema. Con misure di protezione anticovid, pochi film in gara (solo 18) e un muro di plexiglass alto due metri a dividere il red carpet dalla folla dei curiosi.

E ancora, il primo dei più grandi e attesi eventi di portata internazionale andato in scena “in presenza”.

Tra gli ospiti, registi e attori, personaggi del mondo dello spettacolo, cantanti, influencer e molti volti noti. Insieme con un piccolo numero di spettatori, ma molto appassionati, che nelle sale a ingresso contingentato, per garantire il distanziamento sociale e la sicurezza di tutti, hanno potuto godersi in anteprima lo spettacolo che solo la Mostra del Cinema di Venezia sa portare in scena. A ogni edizione. Anche in questa, speciale e unica nel suo genere.

A Venezia 77 una cosa si è confermata sin da subito quella di sempre: lo stile intramontabile della kermesse. Pur rimanendo fedele a sé stessa, infatti, ogni anno la Mostra Internazionale D’arte Cinematografica si aggiorna e rinasce grazie al talento, alla creatività e alla capacità di innovazione dei suoi protagonisti. Che anche quest’anno non sono mancati.

All’emozione del grande cinema d’autore in gara, ogni edizione del Festival aggiunge quella di veder sfilare sul red carpet le stelle del cinema. A partire dalla presidente di giuria, Cate Blanchett (nella foto sopra), che per prima quest’anno, in occasione della serata d’apertura, ha raggiunto il tappeto rosso a bordo di una Lexus, auto ufficiale di Venezia 77.

E come lei gli altri ospiti: dalla madrina, Anna Foglietta (nella foto sopra), al Leone d'Oro Tilda Swinton (nella foto sotto); da Cristiana Capotondi ad Alba Rohrwacher e Laura Morante, protagoniste del film di apertura Lacci, di Daniele Lucchetti.

A bordo della flotta Full Hybrid Electric Lexus e del nuovo Lexus UX300e, sono arrivati anche Alessandro Gassman, Pierfrancesco Favino, il regista Pedro Almodovar. E poi, la cantante Elodie, a Venezia con il rapper e compagno Marracash, Emma Marrone, Georgina Rodriguez, la compagna del calciatore Ronaldo, e molti altri (scopriteli nella gallery qui sotto).

L'attrice Cristiana Capotondi

L'attore Alessandro Gassman

Il Leone d'Oro Tilda Swinton

L'attore Pierfrancesco Favino

La cantante Elodie, a Venezia con il rapper e compagno Marracash

Il regista Pedro Almodovar

Georgina Rodriguez, la compagna del calciatore Ronaldo

L'attore Matt Dillon

Obiettivo comune: creare capolavori

Un vero sodalizio unisce Lexus al mondo del grande cinema d’autore. Anche se si tratta di due mondi diversi, distanti tra loro per molti versi, li accomunano i valori, la visione e un agire comune, teso alla stessa finalità: creare dei capolavori.

Come un grande regista e il suo cast lavorano con passione, impegno, cura e dedizione per dare vita a un capolavoro del cinema, che sappia stupire ed emozionare lo spettatore, così viene concepita ogni vettura Lexus, frutto dell'abilità e del talento artigianale dei maestri Takumi, combinati alle tecnologie più innovative.

Performance elettrica. Rivoluzione silenziosa

Tra gli ospiti d’onore a Venezia 77, Lexus ha portato una novità assoluta: il crossover UX 300e, la prima vettura completamente elettrica di Lexus. UX 300e ha subito conquistato le star del Festival e si è lasciata ammirare per tutta la durata della kermesse in un'installazione (nella foto sopra) dalle linee decise e futuristiche, com'è la visione - ambiziosa e lungimirante - di mobilità del futuro per il brand giapponese: a emissioni zero.

Basta impugnare il volante e premere "power" per dare inizio alla rivoluzione (silenziosa) del nuovo Lexus UX 300e. Firma unica della prima auto 100% elettrica del brand giapponese sono lo stile urban e la silhouette sportiva, abbinate a un motore a zero emissioni.

In viaggio, il crossover si distingue per l’accelerazione fluida, che restituisce una guida agile e divertente, ma al tempo stesso sicura, e per la perfetta tenuta in curva. Questa sensazione di sicurezza proviene dal baricentro ribassato della vettura, unito alla maggiore rigidità del telaio rinforzato e dell’unità della batteria.

Il sistema Active Sound Control riduce al minimo il rumore nell’abitacolo, le vibrazioni e quasi tutti i disturbi esterni; mentre l’App Lexus Link consente di avere tutto a portata di touch.

Come in ogni modello del marchio Lexus, non mancano la griglia frontale a clessidra, le cuciture dei sedili in pelle realizzate con tecnica sashiko, un’antica tecnica tradizionale giapponese utilizzata per le uniformi delle arti marziali, la cura e il controllo di ogni dettaglio.

Altro aspetto distintivo del nuovo Lexus UX 300e è l’abitacolo di lusso, ispirato al concetto architettonico giapponese di Engawa, in cui i confini tra interno ed esterno appaiono senza interruzioni.

Anche in termini di performance elettrica il nuovo Lexus UX 300e non teme confronti: senza entrare nei dettagli, basta sapere che la batteria agli ioni di litio permette di guidare per oltre 360 chilometri tra una ricarica e l’altra. A fronte, come detto, di emissioni di CO2 pari a zero.

A rendere UX 300e più rispondente ai desideri di ogni guidatore, c’è poi il selettore della modalità di guida o, ancora, la possibilità di scegliere lo stile di guida preferito utilizzando una delle quattro modalità di decelerazione.

E ora non vi resta che provarla dal vivo, su strada. E sentire davvero la differenza.