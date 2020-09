Riflettori puntati sul grande cinema internazionale, su star e celeb in arrivo al Lido. E sulle novità di casa Lexus, che a Venezia 77 porta l’innovazione Lexus Electrified e lo stile inconfondibile di sempre

Silenzio. Motore. Azione. Venezia 77, la festa del cinema internazionale, apre il sipario a un’edizione speciale. La prima “in presenza” in quest’annata segnata dal Covid. Con precauzioni e distanze di sicurezza, eventi blindati e un programma ristretto. Che non rinuncia, però, al glam di sempre, alla magia di palazzi nobiliari e altre meravigliose scenografie veneziane, a una lista di divi e divine in arrivo da tutto il mondo.

Tra le attesissime, la presidente di giuria, l’attrice australiana Cate Blanchett, e l’attrice italiana Anna Foglietta, in veste di Madrina per la cerimonia di apertura e di chiusura. Che come tutte le superstar ospiti al Lido, raggiungeranno il red carpet a bordo di una Lexus.

Auto ufficiale della kermesse, Lexus accompagnerà durante tutta la Mostra attori, registi e volti noti del cinema. Lo farà con 36 vetture tra cui due anteprime nazionali: il nuovo crossover UX 300e, prima vettura elettrica di Lexus, e la coupé LC Convertible, che si andranno ad affiancare a una gamma interamente dotata della tecnologia Premium Hybrid Electric di Lexus.

Sebbene la lista dei talent sia più che mai secretata quest’anno, tra gli altri viaggeranno a bordo di Lexus gli attori Carolina Crescentini, Edoardo Leo, Matt Dillon. E poi, la ex Bond Girl, Olga Kurylenko, Katherine Waterston (la Tina Goldstein dell'adattamento cinematografico di Animali Fantastici e dove trovarli, primo film tratto dall'omonima opera di J.K. Rowling), Sara Serraiocco, lo spagnolo Pedro Alonso (alias Berlino della Casa di Carta), il comico americano Adam Sandler, il protagonista di American Crime Story, Edgar Ramìrez, l'ereditiera Ariana Rockfeller, l'attrice Annabelle Belmondo. E poi ancora, Claudia Gerini e Tania Cagnotto, attese in Laguna per ritirare il premio Diva e Donna.

Perché Lexus alla Mostra del Cinema di Venezia?

Perché visionaria, emozionante e originale com’è il grande cinema d’autore in mostra a Venezia, così è anche la gamma completa di auto Lexus e l’experience amazing che regala, ogni volta, a guidatore e passeggeri.

Ma non solo. Come dietro a una pellicola di successo c’è la capacità del suo regista e del cast di creare, di innovare, di stupire lo spettatore, così ogni vettura Lexus è frutto dell’abilità e del talento artigianale dei maestri Takumi, combinati con tecnologie di produzione innovative: dalle cuciture sashiko, riprese dalle tecniche utilizzate per le uniformi delle arti marziali giapponesi, al design, basato sull’engawa, un concetto architettonico che modula la relazione tra lo spazio interno ed esterno delle abitazioni. Fino agli interni, human centred, per un’ergonomia centrata sul guidatore, in piena filosofia Omotenashi (parola che esprime lo spirito di ospitalità giapponese, lo stesso che guida Lexus nell'anticipare le esigenze e i desideri del cliente).

Così è la gamma Lexus: auto capaci di stupire sempre e di farsi notare ovunque.

L’Experience Amazing di Lexus sfila a Venezia

Creare esperienze in grado di trasformare la funzione in emozione, la performance in passione, la tecnologia in immaginazione, trasformando l’ordinario in straordinario: questo è ciò che fa il grande cinema agli occhi dei suoi spettatori. E così è anche l’esperienza di guida a bordo di un’auto Lexus.

Proprio come al cinema il modo migliore per godersi un capolavoro è nel silenzio, così lo spirito innovatore Lexus Electrified ha portato a una riduzione al minimo del rumore nell'abitacolo, delle vibrazioni e di quasi tutti i disturbi esterni come il vento e il rumore del fondo stradale dell’attrito.

La leggendaria silenziosità di Lexus è arrivata a uno nuovo livello nella nuova UX300e (nella foto sopra), che è anche la prima vettura completamente elettrica Lexus.

Il crossover rappresenta la visione Lexus della mobilità del futuro a zero emissioni e soddisfa appieno la coscienza ecologica anche dei più sensibili al tema della sostenibilità.

UX300e sarà il protagonista del Lido con un’esposizione nel cuore pulsante della Mostra, e sfilerà sul red carpet per accompagnare le star del cinema insieme con un’altra anteprima: la nuova LC Convertible (nella foto sopra), un’icona di stile Lexus per il suo design curato in ogni dettaglio, sia con capote chiusa che aperta.

Alzato il sipario e accesi i riflettori, ora non resta che mettersi comodi e godersi lo spettacolo. Nell’attesa di scoprire chi vincerà il Leone d’Oro del Festival del Cinema di Venezia 2020.