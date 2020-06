Finalmente la libertà di scegliere cosa fare e quando farlo. La libertà di non pensare a nulla e di farsi coccolare. Sport e natura in alta quota, benessere, arte e cultura vista mare. Dalle Alpi al Mediterraneo, riaprono i Resort Club Med di Pragelato Vialattea, in Piemonte, e di Cefalù, in Sicilia. Per vacanze all inclusive senza pensieri, all’insegna della sicurezza

Due angoli d’Italia geograficamente contrapposti. Tanto diversi, eppure simili. In comune, gli spazi aperti e la meraviglia della natura che li circonda. Ma nell’uno, si respira la brezza calda del Mediterraneo che si frange sulle scogliere; nell’altro, l'aria fresca dei paesaggi alpini d’alta quota.

Su un promontorio roccioso a picco sul mare, nella costa settentrionale della Sicilia, a circa un'ora da Palermo, il Club Med Cefalù è il primo Club Med Exclusive Collection del Mediterraneo.

A 1600 metri d’altitudine, invece, il Resort Club Med di Pragelato Vialattea è un borgo di chalet tradizionali, a pochi chilometri dal Sestriere.

Entrambi hanno riaperto le porte ai loro ospiti. E sono pronti per offrire soggiorni vacanze all inclusive, come vuole da sempre lo stile Club Med. Con tante attività per tutti i gusti e le necessità, rigorosamente all’insegna della sicurezza, in linea con le necessità di questo periodo.

Sarà per molti un’estate italiana. Non resta allora che scegliere se al mare o in montagna, tra foreste e sentieri alpini, laghi e cascate, o tra rocce a picco sul mare, scogliere e terrazze che affacciano sulla baia di Cefalù.

A tutto il resto, pensa Premium All Inclusive di Club Med, la formula perfetta per chi cerca un’estate senza pensieri all'insegna dello sport e del benessere, tra esperienze gourmet, attività all'aria aperta, divertimento per grandi e piccini.

Cefalù, un osservatorio sul Mediterraneo

A chi sceglie il mare, cerca la pace, il sole, la cultura, il buon cibo. Con la comodità di non dover pensare a niente, se non godersi la vacanza, Club Med Cefalù è il place to be per questa estate tutta italiana. Dove lo stile barocco e il design minimalista si incontrano in una rara combinazione di eleganza e autenticità.

Immerso nella natura, il Resort si caratterizza per i grandi spazi, la tranquillità di ville con terrazza privata e stanze con dehor privato a picco sul mare, da dove osservare albe e tramonti, prendere il sole e rilassarsi in totale privacy.

Nel Resort non mancano certo le cose da fare: c'è il mar Mediterraneo, ampio e caldo; la scuola di yoga, che propone sessioni di pratica – come l’esclusivo paddle yoga – e di meditazione; i campi da tennis; due piscine e area Zen riservata agli adulti (da provare i succhi freschi preparati al momento al bar!).

E poi la Spa by Carita con hammam e sauna; l’appuntamento con lo champagne all’ora del tramonto e, per gustare i sapori della Sicilia per tutta la vacanza, la cucina gourmet dello chef Andrea Berton, caratterizzata dall’utilizzo di materie prime siciliane, rimaneggiate in chiave creativa.

Per una vacanza adatta a chiunque si riconosca bon vivant, che sia una coppia, una famiglia (con bambini dagli 8 anni in su) o un gruppo di amici.

La montagna d’estate, un altro pianeta

C’è chi scommette che la montagna sarà la protagonista indiscussa dell’estate 2020. Grandi spazi aperti, contatto con la natura, distanziamento: il Resort di Pragelato è la soluzione ideale per chi cerca questo e altro.

Un borgo di tradizionali chalet in legno, attività per adulti e bambini, escursioni in piccoli gruppi, scuola di mountain bike e di trekking per tutti i livelli, piscina e mini club (4-17 anni) incluso. E poi passeggiate nella natura alla scoperta di flora e fauna, hiking per famiglie, pic-nic nella natura.

Tra sport e relax, immersi nello scenario delle Alpi, la Vialattea, nella zona del Sestriere, anche d’estate ha tanto da offrire. Per rigenerare mente e corpo. Per coppie, famiglie e con gli amici.

Nei pressi del Resort, un reticolo di sentieri da percorrere a piedi o in bicicletta permette di raggiungere foreste e sentieri alpini, laghi e cascate. Un via ferrata porta al ponte tibetano di Cesana-Claviere, il ponte sospeso più lungo del mondo, alto 30 metri di altezza, lungo ben 478 metri.

Insieme in sicurezza: l’estate 2020 di Club Med

Consapevole che sarà un’estate diversa, Club Med lancia il programma “Insieme in Sicurezza” con misure aggiuntive necessarie a garantire la massima sicurezza sanitaria all’interno dei Resort.

Il programma è stato elaborato con il Comitato scientifico di Club Med e prevede la certificazione Cristal International Standards, leader mondiale in tema di protocolli di igiene e sicurezza.

Spazi ripensati per rispettare il distanziamento sociale - la capacità dei Resort sarà ridotta al massimo al 66% -, transfer a riempimento limitato, check-in e check out digitali, orari di ristorazione estesi e distanza di sicurezza tra i tavoli, servizio à la carte con un’ampia scelta invece dei buffet, medico o infermiere disponibile 7 giorni su 7 in ogni Resort: tutto questo e anche di più per garantire vacanze sicure e sempre indimenticabili agli ospiti di Club Med, da 70 anni al servizio dell’ospitalità all inclusive per le famiglie, le coppie, i gruppi di amici.